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Tarihte bugün: 10 Nisan

10 Nisan tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 10 Nisan’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 10 Nisan - Sayfa 1

10 Nisan'da yaşanan olaylar

837 - Halley kuyruklu yıldızı, Dünya'nın yakınından geçti.

1809 - Beşinci Koalisyon Savaşı başladı.

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Tarihte bugün: 10 Nisan - Sayfa 2

1815 - Endonezya'da Sumbawa adasında Tambora volkanik dağı püskürdü. Dağdan çıkan lavlar, küller ve dumanların doğrudan etkilerinin yanı sıra, açlık ve salgın yaratarak 100 bin kişinin ölümüne sebep oldu.

1845 - Türk Polis Teşkilatı kuruldu.

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Tarihte bugün: 10 Nisan - Sayfa 3

1912 - RMS Titanic ilk seferine çıktı.

1919 - Meksikalı devrimci lider Emiliano Zapata, Hükümet güçlerince öldürüldü.

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Tarihte bugün: 10 Nisan - Sayfa 4

1928 - TBMM, Anayasa'nın ikinci maddesini değiştirdi. Söz konusu maddeden, "Türkiye Devleti'nin dini İslam'dır" bölümü çıkarıldı. Milletvekilleri ve Cumhurbaşkanı, yemin ederken "Vallahi" yerine "Namusum üzerine söz veririm" diyecek.

1941 - Zagreb'de Hırvatistan Bağımsız Devleti'nin kuruluşu ilân edildi. Ante Paveliç önderliğindeki Ustaşa rejimi, Ortodoks Sırplara karşı soykırım kampanyası başlattı.

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