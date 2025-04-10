Tarihte bugün: 10 Nisan
10 Nisan tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 10 Nisan’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
10 Nisan'da yaşanan olaylar
837 - Halley kuyruklu yıldızı, Dünya'nın yakınından geçti.
1809 - Beşinci Koalisyon Savaşı başladı.
1815 - Endonezya'da Sumbawa adasında Tambora volkanik dağı püskürdü. Dağdan çıkan lavlar, küller ve dumanların doğrudan etkilerinin yanı sıra, açlık ve salgın yaratarak 100 bin kişinin ölümüne sebep oldu.
1845 - Türk Polis Teşkilatı kuruldu.
1912 - RMS Titanic ilk seferine çıktı.
1919 - Meksikalı devrimci lider Emiliano Zapata, Hükümet güçlerince öldürüldü.
1928 - TBMM, Anayasa'nın ikinci maddesini değiştirdi. Söz konusu maddeden, "Türkiye Devleti'nin dini İslam'dır" bölümü çıkarıldı. Milletvekilleri ve Cumhurbaşkanı, yemin ederken "Vallahi" yerine "Namusum üzerine söz veririm" diyecek.
1941 - Zagreb'de Hırvatistan Bağımsız Devleti'nin kuruluşu ilân edildi. Ante Paveliç önderliğindeki Ustaşa rejimi, Ortodoks Sırplara karşı soykırım kampanyası başlattı.