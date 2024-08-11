Tarihte bugün: 11 Ağustos
11 Ağustos tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 11 Ağustos’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
11 Ağustos'ta yaşanan olaylar
1473 - Fatih Sultan Mehmet'in komuta ettiği Osmanlı ordusu, Otlukbeli Muharebesi'nde Uzun Hasan komutasındaki Akkoyunlu Devleti'nin ordusunu yendi.
1480 - Gedik Ahmet Paşa komutasındaki Osmanlı Donanması, İtalya'nın Otranto limanını zaptetti.
1914 - I. Dünya Savaşı'nda Birleşik Krallık Kraliyet Donanması'ndan kaçarken Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Osmanlı Devleti'ne sığınan Alman zırhlıları, Goeben ve Breslau'nun satın alındığı açıklandı.
1914 - I. Dünya Savaşı'nda Fransa, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'na savaş ilan etti.
1923 - İsmet İnönü, Lozan Anlaşması'nı imzaladığı kalemi İstanbul Üniversitesi'ne armağan etti.
1929 - Türk Yerli Mallar Sergisi, İstanbul'da Galatasaray Lisesi'nde açıldı.
1934 - Alkatraz Kuşçusu filmine konu olan, San Francisco'daki Alkatraz Adası Hapishanesi hizmete girdi.
1951 - Halkevleri kapatıldı ve malları Hazine'ye devredildi.
1952 - Ürdün Meclisi, şizofreni hastalığı nedeniyle tahtta kalması sakıncalı görülen Kral Talal'ın yerine, oğlu Veliaht Prens Hüseyin'i Kral seçti.
1960 - Çad, Fransa'dan bağımsızlığını ilan etti.
1963 - Çatalhöyük'te, MÖ 8000'de yapılmış buluntulara rastlandığı açıklandı.
1965 - Hendek Tatarköy (Nüzhetiye)'de meydana gelen trafik kazasında, yolcu otobüsünün asit yüklü tanker ile çarpışması sonucu 25 yolcu asitle yanarak öldü.
1972 - Hollanda'da, Türklerle Hollandalılar çatıştı. Türklerin evleri taşlandı. Çıkan olaylarda 100'e yakın kişi de yaralandı.
1973 - New York şehrinin Bronx ilçesindeki 1520 Sedgwick Avenue'de, DJ Kool Herc tarafından Hip Hop keşfedildi.
1976 - Filistinli iki gerilla, Yeşilköy Havaalanı'nda İsrail uçağına binenlere ateş açtı: 4 kişi öldü, 20 kişi de yaralandı.
1980 - Çin'de Mao dönemi resmen tarihe karıştı. Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi, Mao ile ilgili tüm resim, demeç ve afişleri yasakladı.