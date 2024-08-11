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Tarihte bugün: 11 Ağustos

11 Ağustos tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 11 Ağustos’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 11 Ağustos - Sayfa 1

11 Ağustos'ta yaşanan olaylar

1473 - Fatih Sultan Mehmet'in komuta ettiği Osmanlı ordusu, Otlukbeli Muharebesi'nde Uzun Hasan komutasındaki Akkoyunlu Devleti'nin ordusunu yendi.

1480 - Gedik Ahmet Paşa komutasındaki Osmanlı Donanması, İtalya'nın Otranto limanını zaptetti.

1914 - I. Dünya Savaşı'nda Birleşik Krallık Kraliyet Donanması'ndan kaçarken Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Osmanlı Devleti'ne sığınan Alman zırhlıları, Goeben ve Breslau'nun satın alındığı açıklandı.

1914 - I. Dünya Savaşı'nda Fransa, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'na savaş ilan etti.

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Tarihte bugün: 11 Ağustos - Sayfa 2

1923 - İsmet İnönü, Lozan Anlaşması'nı imzaladığı kalemi İstanbul Üniversitesi'ne armağan etti.

1929 - Türk Yerli Mallar Sergisi, İstanbul'da Galatasaray Lisesi'nde açıldı.

1934 - Alkatraz Kuşçusu filmine konu olan, San Francisco'daki Alkatraz Adası Hapishanesi hizmete girdi.

1951 - Halkevleri kapatıldı ve malları Hazine'ye devredildi.

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Tarihte bugün: 11 Ağustos - Sayfa 3

1952 - Ürdün Meclisi, şizofreni hastalığı nedeniyle tahtta kalması sakıncalı görülen Kral Talal'ın yerine, oğlu Veliaht Prens Hüseyin'i Kral seçti.

1960 - Çad, Fransa'dan bağımsızlığını ilan etti.

1963 - Çatalhöyük'te, MÖ 8000'de yapılmış buluntulara rastlandığı açıklandı.

1965 - Hendek Tatarköy (Nüzhetiye)'de meydana gelen trafik kazasında, yolcu otobüsünün asit yüklü tanker ile çarpışması sonucu 25 yolcu asitle yanarak öldü.

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Tarihte bugün: 11 Ağustos - Sayfa 4

1972 - Hollanda'da, Türklerle Hollandalılar çatıştı. Türklerin evleri taşlandı. Çıkan olaylarda 100'e yakın kişi de yaralandı.

1973 - New York şehrinin Bronx ilçesindeki 1520 Sedgwick Avenue'de, DJ Kool Herc tarafından Hip Hop keşfedildi.

1976 - Filistinli iki gerilla, Yeşilköy Havaalanı'nda İsrail uçağına binenlere ateş açtı: 4 kişi öldü, 20 kişi de yaralandı.

1980 - Çin'de Mao dönemi resmen tarihe karıştı. Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi, Mao ile ilgili tüm resim, demeç ve afişleri yasakladı.

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