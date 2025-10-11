Tarihte bugün: 11 Ekim
11 Ekim tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 11 Ekim’de hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
11 Ekim'de yaşanan olaylar
368 - İznik'te büyük bir deprem oldu.
1138 - Halep'te yaşanan büyük depremde 230.000 kişi öldü.
1142 - Kin Hanedanı ile Song Hanedanı arasındaki savaş, Shaoxing Bariş Antlaşması ile sona erdi.
1311 - Soylular ve din adamları, 1311 Kararnameleri ile İngiliz Krallarının yetkilerini sınırlandırdı.
1469 - Aragon Kralı II. Fernando ile Kastilya Prensesi I. Isabel evlendi.
1531 - Huldrych Zwingli, İsviçre Katolik Kantonları ile yapılan muharebede öldürüldü.
1783 - Rusya Bilimler Akademisi kuruldu.
1811 - İlk buharlı feribot Juliana, New York-New Jersey arasındaki seferlerine başladı.
1852 - Avustralya'da Sidney Üniversitesi 3 profesör ve 24 öğrenciyle kuruldu.
1881 - David Houston, kameralar için rulo filmin patentini aldı.
1899 - Güney Afrika'da, Britanya İmparatorluğu ile Transvaal Cumhuriyeti ve Özgür Orange Devleti adlı iki Boer (Afrikaner) cumhuriyeti arasında, II. Boer Savaşı olarak adlandırılan savaş başladı.
1907 - Lusitania yolcu gemisi, Atlas Okyanusu'nu 4 gün 18 saatte geçerek bir rekor kırdı ve "Mavi Kurdele"yi kazandı.
1910 - Wright Kardeşler'in yaptığı uçakla Missouri'de dört dakika uçan Theodore Roosevelt bir uçakla uçan ilk ABD Başkanı oldu.
1912 - I. Balkan Savaşı: Yunan Ordusu, Osmanlı şehri Kozana'yı ele geçirdi.
1922 - İrlanda'da Anayasa kabul edildi.
1922 - TBMM Hükümeti ile İtilaf Devletleri arasında Mudanya Mütarekesi imzalandı.