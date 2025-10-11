  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Tarihte bugün: 11 Ekim

Tarihte bugün: 11 Ekim

11 Ekim tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 11 Ekim’de hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 11 Ekim - Sayfa 1

11 Ekim'de yaşanan olaylar

368 - İznik'te büyük bir deprem oldu.

1138 - Halep'te yaşanan büyük depremde 230.000 kişi öldü.

1142 - Kin Hanedanı ile Song Hanedanı arasındaki savaş, Shaoxing Bariş Antlaşması ile sona erdi.

1311 - Soylular ve din adamları, 1311 Kararnameleri ile İngiliz Krallarının yetkilerini sınırlandırdı.

1 | 11
Tarihte bugün: 11 Ekim - Sayfa 2

1469 - Aragon Kralı II. Fernando ile Kastilya Prensesi I. Isabel evlendi.

1531 - Huldrych Zwingli, İsviçre Katolik Kantonları ile yapılan muharebede öldürüldü.

1783 - Rusya Bilimler Akademisi kuruldu.

1811 - İlk buharlı feribot Juliana, New York-New Jersey arasındaki seferlerine başladı.

2 | 11
Tarihte bugün: 11 Ekim - Sayfa 3

1852 - Avustralya'da Sidney Üniversitesi 3 profesör ve 24 öğrenciyle kuruldu.

1881 - David Houston, kameralar için rulo filmin patentini aldı.

1899 - Güney Afrika'da, Britanya İmparatorluğu ile Transvaal Cumhuriyeti ve Özgür Orange Devleti adlı iki Boer (Afrikaner) cumhuriyeti arasında, II. Boer Savaşı olarak adlandırılan savaş başladı.

1907 - Lusitania yolcu gemisi, Atlas Okyanusu'nu 4 gün 18 saatte geçerek bir rekor kırdı ve "Mavi Kurdele"yi kazandı.

3 | 11
Tarihte bugün: 11 Ekim - Sayfa 4

1910 - Wright Kardeşler'in yaptığı uçakla Missouri'de dört dakika uçan Theodore Roosevelt bir uçakla uçan ilk ABD Başkanı oldu.

1912 - I. Balkan Savaşı: Yunan Ordusu, Osmanlı şehri Kozana'yı ele geçirdi.

1922 - İrlanda'da Anayasa kabul edildi.

1922 - TBMM Hükümeti ile İtilaf Devletleri arasında Mudanya Mütarekesi imzalandı.

4 | 11