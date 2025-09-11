Tarihte bugün: 11 Eylül
11 Eylül tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 211 Eylül 'de hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
11 Eylül'de yaşanan olaylar
1526 - Osmanlı Ordusu'na bağlı birlikler, Macaristan Krallığı'nın başkenti Budin'e girdi.
1853 - Elektrikli telgraf ilk kez kullanıldı.
1855 - Osmanlı Ordusu, müttefikleriyle beraber Sivastopol'a girdi.
1919 - Amerikan Deniz Piyadeleri Honduras'ı işgal etti.
1919 - Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti, Sivas Kongresi'nin son günü kuruldu.
1919 - Sivas Kongresi’nin 8. Umumi toplantısında İrâde-i Milliye adıyla bir gazetenin çıkarılmasına karar verildi.
1922 - Türk Kurtuluş Savaşı: Türk Ordusu, Yunan İşgali altındaki Bursa'ya girdi.
1923 - Mustafa Kemal, Halk Fırkası Başkanlığı'na seçildi.
1926 - Ankara otomatik telefon santrali işletmeye açıldı.