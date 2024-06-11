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Tarihte bugün: 11 Haziran

11 Haziran tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 11 Haziran’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 11 Haziran - Sayfa 1

11 Haziran’da yaşanan olaylar

 MÖ 1184 - Truva savaşı: Truva'nın yağmalanıp yakılması.

1509 - İngiltere kralı VIII. Henry ile Aragonlu Catherine evlendi.

1868 - Kızılay, Mecruhin ve Marda-yı Askeriyye İmdat ve Muavenet Cemiyeti adı altında kuruldu.

1898 - Çin'de liberaller imparatorun davetiyle iş başına geldi ve 100 günlük dönemi başlattılar.

1901 - Yeni Zelanda Cook Adaları'nı topraklarına kattı.

 

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Tarihte bugün: 11 Haziran - Sayfa 2

1913 - 31 Mart isyanını bastıran Harekat Ordusu'nun komutanı, Sadrazam ve Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa düzenlenen bir suikast ile öldürüldü.

1919 - Mustafa Kemal, kendisini İstanbul'a geri çağıran Vahdettin'e geri dönmeyeceğini bildirdi. Damat Ferid Paşa, Paris Barış Konferansına katılmak üzere, İstanbul'dan Paris'e gitti.

1929 - Türkiye-Romanya Ticaret ve Seyrüsefer Antlaşması imzalandı.

1930 - Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın kurulmasına ilişkin kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi.

1933 - Cumhuriyetin ilanının 10'uncu yıldönümünü kutlama kanunu çıkarıldı.

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Tarihte bugün: 11 Haziran - Sayfa 3

1933 - İller Bankası kuruldu.

1937 - Atatürk, Trabzon'da yaptığı açıklamada bütün çiftliklerini ve mallarını millete bağışladığını bildirdi.

1940 - II. Dünya Savaşı: İngiliz kuvvetleri İtalya'daki Ceneviz ve Torino kentlerini bombaladı. İtalyan Hava Kuvvetleri Malta adasına ilk saldırılarını gerçekleştirdi. Norveç iki ay süren direnişin ardından Nazi ordularına teslim oldu.

1945 - Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tartışmalara neden olan, Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu kabul edildi.

1954 - Zonguldak'ta meydana gelen grizu patlamasında 6 işçi öldü, 16 işçi yaralandı.

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Tarihte bugün: 11 Haziran - Sayfa 4

1960 - 27 Mayıs öncesi bozulan ekonomik durumu düzeltmek için, hazineye yardım kampanyası düzenlendi.

1963 - Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı Zafer gazetesini kapattı. İstanbul Üniversitesi askeri kordon altına alındı.

1967 - İsrail ve Arap komşuları arasında altı gün süren savaş, BM'nin araya girmesiyle sona erdirildi.

1970 - Güreşçi Ahmet Ayık, Dünya Şampiyonu oldu.

1970 - Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Sendikalar Kanunu'nda değişiklik yapılması Türkiye İşçi Partisi'nin 4 milletvekili dışında 230 oyla kabul edildi. Yasada yapılan değişiklikler kısa adı DİSK olan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun faaliyetlerini kısıtlamayı amaçlıyordu. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, 15 Haziran'da eylem kararı aldı.

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