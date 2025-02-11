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Tarihte bugün: 11 Şubat

11 Şubat tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 11 Şubat’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 11 Şubat - Sayfa 1

11 Şubat'ta yaşanan olaylar

1250 - Eyyubiler ile Fransa Kralı IX. Louis önderliğindeki Haçlılar arasındaki Mansure Muharebesi sona erdi.

1752 - Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk hastanesi, Pensilvanya'da açıldı.

1808 - Antrasit, ilk defa bir yakıt olarak kullanıldı.

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Tarihte bugün: 11 Şubat - Sayfa 2

1809 - Robert Fulton, buharlı geminin patentini aldı.

1826 - University College London kuruldu.

1843 - Giuseppe Verdi'nin "I Lombardi alla prima crociata" adlı operasının ilk gösterimi Milano'da yapıldı.

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Tarihte bugün: 11 Şubat - Sayfa 3

1867 - Sadrazam Mehmed Emin Âli Paşa, beşinci ve son kez sadrazam oldu.

1888 - İstanbul'un Avrupa'ya açılan kapısı Sirkeci Garı'nın inşası büyük bir devlet töreniyle başladı.

1895 - Büyük Britanya ve İrlanda Birleşik Krallığı'nda Büyük Britanya adası tarihinin en soğuk gününü yaşadı: -27.2 °C. Bu rekor daha sonra 10 Ocak 1982'de tekrarlandı.

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Tarihte bugün: 11 Şubat - Sayfa 4

1926 - Siirt Milletvekili Mahmut Soydan'ın kurduğu Milliyet gazetesi, yayımlanmaya başladı.

1928 - Kış Olimpiyat Oyunları, St. Moritz'de (İsviçre) başladı.

1936 - İstanbul'da kar fırtınası; binalar yıkıldı, 120 kadar tekne battı ve Unkapanı Köprüsü parçalandı.

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