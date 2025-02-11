Tarihte bugün: 11 Şubat

1867 - Sadrazam Mehmed Emin Âli Paşa, beşinci ve son kez sadrazam oldu.

1888 - İstanbul'un Avrupa'ya açılan kapısı Sirkeci Garı'nın inşası büyük bir devlet töreniyle başladı.

1895 - Büyük Britanya ve İrlanda Birleşik Krallığı'nda Büyük Britanya adası tarihinin en soğuk gününü yaşadı: -27.2 °C. Bu rekor daha sonra 10 Ocak 1982'de tekrarlandı.