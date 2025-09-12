Tarihte bugün: 12 Eylül

12 Eylül'de yaşanan olaylar

MÖ 490 - Atina ile Ahameniş ordusu arasında Maraton Muharebesi gerçekleşti.

1331 - Fransa Kralı VI. Filip, Monako'yu Grimaldi ailesine iade etti. Aile bu tarihten beri aralıksız olarak (II. Dünya Savaşı'ndaki İtalyan ve Alman işgalleri hariç) Monako'da hüküm sürmüştür.

1847 - Meksika-Amerika Savaşı'nın bir parçası olan Chapultepec Muharebesi başladı.