  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Tarihte bugün: 12 Eylül

Tarihte bugün: 12 Eylül

12 Eylül tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 12 Eylül 'de hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 12 Eylül - Sayfa 1

12 Eylül'de yaşanan olaylar

MÖ 490 - Atina ile Ahameniş ordusu arasında Maraton Muharebesi gerçekleşti.

1331 - Fransa Kralı VI. Filip, Monako'yu Grimaldi ailesine iade etti. Aile bu tarihten beri aralıksız olarak (II. Dünya Savaşı'ndaki İtalyan ve Alman işgalleri hariç) Monako'da hüküm sürmüştür.

1847 - Meksika-Amerika Savaşı'nın bir parçası olan Chapultepec Muharebesi başladı.

1 | 7
Tarihte bugün: 12 Eylül - Sayfa 2

1937 - Dersim İsyanı'nın lideri Seyit Rıza teslim oldu. Seyit Rıza, yargılama sonucu 15 Kasım'da idam edildi.

1940 - Fransa'da 4 genç, 17 bin yıllık resimlerin bulunduğu Lascaux mağarasını keşfetti.

1943 - Benito Mussolini, Alman komandoları tarafından Gran Sasso'da tutuklu bulunduğu otelden kurtarıldı ve uçakla Viyana'ya getirildi.

2 | 7
Tarihte bugün: 12 Eylül - Sayfa 3

1953 - Nikita Kruşçev, Sovyetler Birliği Komünist Partisi Birinci Sekreterliği'ne seçildi.

1956 - 6-7 Eylül Olayları davası başladı.

1959 - Sovyetler Birliği, Luna 2 roketini aya fırlattı.

3 | 7
Tarihte bugün: 12 Eylül - Sayfa 4

1963 - Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında ortaklık antlaşması imzalandı.

1970 - Filistinli gerillalar; ABD, İsviçre, Birleşik Krallık ve Almanya'ya ait dört uçağı kaçırdılar. Gerillalar, uçaklardan üçünü Ürdün çölünde havaya uçurdular ve yolcuları rehin aldılar.

1975 - Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu, Kıbrıs konusunda Türkiye aleyhine karar verdi.

4 | 7