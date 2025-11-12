Tarihte bugün: 12 Kasım
12 Kasım tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 12 Kasım‘da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
12 Kasım'da yaşanan olaylar
1799 - İlk kez meteor yağmuru kaydedildi.
1833 - Temple-Trupple Kuyrukluyıldızı'nın sebep olduğu Leonid Meteor Yağmuru Kuzey Amerika'da gerçekleşti.
1877 - Gazi Osman Paşa, Plevne'de teslim olmayacağını bildirdi.
1905 - Norveç'te yapılan halk oylamasında monarşi yandaşları galip çıktı.
1912 - İspanya Başbakanı José Canalejas, suikaste kurban gitti.
1918 - Avusturya'da cumhuriyet ilan edildi.
1927 - Sovyetler Birliği'nde Troçki, Komünist Parti'den çıkarıldı; Stalin başa geçti.
1927 - Holland tüneli trafiğe açıldı. Böylece New Jersey ve New York, Hudson nehri'nin altından birbirine bağlanmış oldu.
1929 - Yeni harflerle basılan ilk Türk posta pulları kullanıma girdi.
1933 - Almanya'da yapılan seçimlerde Nazilerin partisi oyların yüzde 92'sini aldı.
1938 - Almanya'da Hermann Göring, Nazilerin Madagaskar'ı Yahudilerin anavatanı yapmayı planladıklarını açıkladı. Bu fikir ilk kez 19. yüzyılda gazeteci Theodor Herzl tarafından ortaya atılmıştı.
1945 - Yugoslavya'da genel seçimleri, Mareşal Josip Broz Tito'nun önderliğindeki Ulusal Cephe kazandı.