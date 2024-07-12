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Tarihte bugün: 12 Temmuz

12 Temmuz tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 12 Temmuz’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 12 Temmuz - Sayfa 1

12 Temmuz'da yaşanan olaylar

1191 - Üçüncü Haçlı Seferi: Selahaddin Eyyubi'ye bağlı birlikler, Akka Kalesi'ni kuşatan II. Filip'in Ordusu'na, ikinci sene sonunda teslim oldular.

1521 - Türk Ordusu Zemun'a girdi.

1806 - 16 Alman Prenslik Devleti, Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'ndan ayrılarak Ren Konfederasyonu'nu kurdu. Konfederasyon, Ren Birliği'nin yeniden canlandırılmış versiyonu idi.

1878 - Osmanlı İmparatorluğu, Kıbrıs adasının yönetimini 4 Haziran 1878'de imzalanan Kıbrıs Sözleşmesi ile Birleşik Krallık'a devretmesinin ardından, Ada'ya ilk Birleşik Krallık bayrağı, bugün Lefkoşa burçlarına çekildi.

1918 - I. Dünya Savaşı sırasında Salyan Muharebesi gerçekleşti. Kura nehri Osmanlı ordusu tarafından kontrol altına alındı.

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Tarihte bugün: 12 Temmuz - Sayfa 2

1923 - İstiklal Marşı için Ali Rifat Bey'in bestelediği eser seçildi. Bu marş, 7 yıl okunduktan sonra, 1930'da Zeki Bey'in bestesiyle değiştirildi.

1932 - Türk Dil Kurumu kuruldu.

1933 - ABD Kongresi, saat başına 33 cent olacak şekilde asgari ücret belirledi.

1935 - Romanya Krallığı'nda, antikomünist faaliyetler çerçevesinde Romanya Komünist Partisi liderleri tutuklandı. Bu kişiler daha sonra 1936 Craiova Duruşması olarak bilinen siyasi duruşmada yargılandılar.

1936 - Berlin Olimpiyatları'nda Türkiye'ye ilk olimpiyat madalyasını, güreşte 71 kiloda üçüncü olan Ahmet Kireççi getirdi.

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Tarihte bugün: 12 Temmuz - Sayfa 3

1944 - İstanbul Yüksek Mühendis Okulu, yeniden düzenlenerek İstanbul Teknik Üniversitesi haline getirildi. Teknik Üniversite; İnşaat, Mimarlık, Makina ve Elektrik Fakülteleri olmak üzere dört fakülteye ayrıldı.

1946 - Irak'ın Kerkük Şehrinde Türklere karşı yapılan Gavurbağı Katliamı

1947 - Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye arasında askeri ve ekonomik yardımı öngören ilk ikili anlaşma imzalandı.

1948 - Ruhi Sarıalp, Londra Olimpiyatları’nda üç adım atlamada üçüncü oldu.

1950 - Rene Pleven, Fransa Başbakanı oldu.

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Tarihte bugün: 12 Temmuz - Sayfa 4

1951 - İstanbul Sultanahmet Adliye Sarayı’nın temeli atıldı.

1958 - Kıbrıs'ta olaylar tırmandı. Beş Kıbrıslı Türk, pusuya düşürülerek öldürüldü.

1960 - Celal Bayar, vatana ihanet suçuyla Yüce Divan'a sevk edildi.

1962 - The Rolling Stones topluluğu, ilk konserlerini Londra'da "Marquee Club"de verdiler.

1967 - Newark'ta (New Jersey) altı gün sürecek olan ırkçı ayaklanmalar başladı. Olaylar sırasında 27 kişi hayatını kaybetti.

1973 - Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, Orman Suçları Affı Kanunu’nu veto etti.

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