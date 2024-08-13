Tarihte bugün: 13 Ağustos
13 Ağustos tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 13 Ağustos’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
13 Ağustos'ta yaşanan olaylar
1792 - Fransa Kralı XVI. Louis, "Ulusal Mahkeme" tarafından tutuklandı ve halk düşmanı olarak ilân edildi.
1889 - Alman Ferdinand von Zeppelin, kendi icadı olan ve Zeplin adını vereceği sevk ve idare edilebilir balonunun patentini aldı.
1905 - Norveç'te düzenlenen referandumda, İsveç'ten ayrılma kararı çıktı.
1913 - Akrobat Otto Witte, Arnavutluk Kralı olduğunu iddia etti.
1913 - Harry Brearley, paslanmaz çeliği icat etti.
1918 - ABD Deniz Kuvvetleri'ne, ilk kadın asker (Opha May Johnson) kaydını yaptırdı.
1918 - BMW Motor Fabrikası Almanya'da kuruldu.
1922 - Büyük Taarruz öncesinde, Fevzi Paşa ve Karargahı, gizlice cepheye gitti. 14 Ağustos'ta birliklerin güneye ve cepheye doğru kaydırılmasına sessizce başlandı.
1923 - Mustafa Kemal, yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçildi.
1940 - II. Dünya Savaşı'nda Alman savaş uçakları (Luftwaffe), İngiliz hava alanlarını ve radar üslerini bombalamaya başladı.
1954 - Pakistan Milli Marşı, Pakistan Radyosu'ndan ilk kez yayımlandı.
1956 - Türkiye'de ortaokullara din dersi konuldu.
1960 - Orta Afrika Cumhuriyeti, Fransa'dan bağımsızlığını ilan etti.
1961 - Doğu Almanya yönetimi, batıya kaçışları önlemek için Berlin sınırını dikenli tellerle kapattı. 20 Ağustos'ta bu tellerin yerine, daha sonra "Utanç Duvarı" denilecek beton duvar örülmeye başlandı.
1966 - Çin'de Mao, "Kültür Devrimi"ni ilan etti.
1973 - Zülfikar Ali Butto, Pakistan Başbakanı seçildi.