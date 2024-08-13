  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Tarihte bugün: 13 Ağustos

Tarihte bugün: 13 Ağustos

13 Ağustos tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 13 Ağustos’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 13 Ağustos - Sayfa 1

13 Ağustos'ta yaşanan olaylar

1792 - Fransa Kralı XVI. Louis, "Ulusal Mahkeme" tarafından tutuklandı ve halk düşmanı olarak ilân edildi.

1889 - Alman Ferdinand von Zeppelin, kendi icadı olan ve Zeplin adını vereceği sevk ve idare edilebilir balonunun patentini aldı.

1905 - Norveç'te düzenlenen referandumda, İsveç'ten ayrılma kararı çıktı.

1913 - Akrobat Otto Witte, Arnavutluk Kralı olduğunu iddia etti.

1 | 5
Tarihte bugün: 13 Ağustos - Sayfa 2

1913 - Harry Brearley, paslanmaz çeliği icat etti.

1918 - ABD Deniz Kuvvetleri'ne, ilk kadın asker (Opha May Johnson) kaydını yaptırdı.

1918 - BMW Motor Fabrikası Almanya'da kuruldu.

1922 - Büyük Taarruz öncesinde, Fevzi Paşa ve Karargahı, gizlice cepheye gitti. 14 Ağustos'ta birliklerin güneye ve cepheye doğru kaydırılmasına sessizce başlandı.

2 | 5
Tarihte bugün: 13 Ağustos - Sayfa 3

1923 - Mustafa Kemal, yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçildi.

1940 - II. Dünya Savaşı'nda Alman savaş uçakları (Luftwaffe), İngiliz hava alanlarını ve radar üslerini bombalamaya başladı.

1954 - Pakistan Milli Marşı, Pakistan Radyosu'ndan ilk kez yayımlandı.

1956 - Türkiye'de ortaokullara din dersi konuldu.

3 | 5
Tarihte bugün: 13 Ağustos - Sayfa 4

1960 - Orta Afrika Cumhuriyeti, Fransa'dan bağımsızlığını ilan etti.

1961 - Doğu Almanya yönetimi, batıya kaçışları önlemek için Berlin sınırını dikenli tellerle kapattı. 20 Ağustos'ta bu tellerin yerine, daha sonra "Utanç Duvarı" denilecek beton duvar örülmeye başlandı.

1966 - Çin'de Mao, "Kültür Devrimi"ni ilan etti.

1973 - Zülfikar Ali Butto, Pakistan Başbakanı seçildi.

4 | 5