Tarihte bugün: 13 Ağustos

13 Ağustos'ta yaşanan olaylar

1792 - Fransa Kralı XVI. Louis, "Ulusal Mahkeme" tarafından tutuklandı ve halk düşmanı olarak ilân edildi.

1889 - Alman Ferdinand von Zeppelin, kendi icadı olan ve Zeplin adını vereceği sevk ve idare edilebilir balonunun patentini aldı.

1905 - Norveç'te düzenlenen referandumda, İsveç'ten ayrılma kararı çıktı.

1913 - Akrobat Otto Witte, Arnavutluk Kralı olduğunu iddia etti.