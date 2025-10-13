Tarihte bugün: 13 Ekim
13 Ekim tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 13 Ekim’de hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
13 Ekim'de yaşanan olaylar
54 - Neron, Roma tahtına oturdu.
1492 - Kristof Kolomb, Bahamalar'da Yerlilerce Guanahani olarak adlandırılan, San Salvador ismini verdiği adaya ayak bastı.
1773 - Fransız astronom Charles Messier, Girdap gökadası'nı keşfetti.
1775 - ABD Deniz Kuvvetleri kuruldu.
1792 - Amerika Birleşik Devletleri'nde Beyaz Saray olarak bilinen binanın temeli atıldı.
1827 - 658 yılından beri Müslüman egemenliğinde olan Erivan, Ruslar tarafından ele geçirildi.
1843 - Bilinen en eski Yahudi yardımlaşma örgütü B'nai B'rith (İttifak Evlatları) New York'ta kuruldu.
1845 - Teksas'ta yapılan referandumda ABD'ye katılma kararı alındı.
1884 - Greenwich Gözlemevi'nden geçen meridyen, 0 derece ve uluslararası zaman kuşakları için başlangıç noktası olarak kabul edildi.
1886 - Amerikalı eczacı Pemberton, Coca Cola'nın formülünü buldu.
1900 - Avusturyalı nörolog Sigmund Freud, ünlü kitabı Düşlerin Yorumu'nu yayınladı.
1911 - İtalya Krallığı, Derne'yi işgal etti.
1914 - Garrett Morgan, gaz maskesini icat etti ve patentini aldı.
1918 - Talat Paşa liderliğindeki İttihat ve Terakki Hükûmeti istifa etti.
1921 - TBMM Hükûmeti, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan ile Kars Antlaşması'nı imzaladı ve Doğu Cephesi'nde Türk Kurtuluş Savaşı sona erdi.
1923 - TBMM'de, Ankara'nın Hükümet merkezi ve başkent olması kararlaştırıldı.