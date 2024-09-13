Tarihte bugün: 13 Eylül
13 Eylül tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 13 Eylül’de hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
13 Eylül'de yaşanan olaylar
MÖ 490 - Maraton Savaşı gerçekleşti.
1521 - Aztek başkenti Tenochtitlan'ın, Cortes komutasındaki İspanyollar'ca işgali.
1647 - İtalyan matematikçi ve fizikçi Evangelista Torricelli, barometreyi icat etti.
1788 - Danimarka, İsveç'i işgal etti.
1921 - Sakarya Meydan Muharebesi, Türk zaferi ile sona erdi.
1922 - Soma'nın Yunan işgalinden kurtuluşu. Aynı gün Yunanlarca 17 Eylül'e kadar sürecek olan İzmir Yangını başlatıldı.
1923 - İspanya'da General Miguel Primo de Rivera, darbeyle yönetime el koydu.
1937 - Dersim Harekâtı tamamlandı.
1940 - Libya'daki İtalyan birlikleri, Mareşal Graziani komutasında Mısır'daki İngilizlere saldırdı.
1943 - Çan Kay Şek, Çin Cumhuriyeti'nin ilk Başkanı oldu.
1959 - Sovyetlerin insansız uzay roketi Luna 2, Ay’a ulaşan ilk insan yapımı cisimdi ancak Ay'ın zeminine çakıldı.
1968 - Arnavutluk, Varşova Paktı'ndan ayrıldı.