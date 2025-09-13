Tarihte bugün: 13 Eylül
13 Eylül tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 13 Eylül’de hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
13 Eylül'de yaşanan olaylar
MÖ 490 - Maraton Savaşı gerçekleşti.
1229 - Ögeday, Moğol İmparatorluğu Hanı oldu.
1521 - Aztek başkenti Tenochtitlan'ın, Cortes komutasındaki İspanyollar'ca işgali.
1647 - İtalyan matematikçi ve fizikçi Evangelista Torricelli, barometreyi icat etti.
1788 - Danimarka, İsveç'i işgal etti.
1921 - Sakarya Meydan Muharebesi, Türk zaferi ile sona erdi.
