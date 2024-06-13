  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Tarihte bugün: 13 Haziran

Tarihte bugün: 13 Haziran

13 Haziran tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 13 Haziran’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 13 Haziran - Sayfa 1

13 Haziran’da yaşanan olaylar

1550 - Mimar Sinan'ın eseri Süleymaniye Camii'nin temeli atıldı.

1859 - Erzurum'daki şiddetli depremde, kentin yarısından fazlası hasar gördü ve 3 bin kişi öldü.

1872 - Namık Kemal, İbret Gazetesi'ni yayımladı. Bu fikir gazetesi, 27 gün sonra kapatıldı.

1878 - Berlin Kongresi toplandı.

 

1 | 7
Tarihte bugün: 13 Haziran - Sayfa 2

1891 - İstanbul Arkeoloji Müzesi ziyarete açıldı.

1921 - Mustafa Kemal, Ankara'ya gelen Fransa Temsilcisi Franklin Bouillion ile görüştü.

1928 - Türkiye Cumhuriyeti ile Düyunu Umumiye (Osmanlı borçları) alacaklıları arasında sözleşme imzalandı.

1934 - Adolf Hitler ve Mussolini İtalya'nın Venedik kentinde bir araya geldiler. Daha sonra bu buluşmadaki izlenimlerini anlatırken Mussolini, Hitler'den "aptal küçük maymun" diye bahsedecektir.

2 | 7
Tarihte bugün: 13 Haziran - Sayfa 3

1946 - Üniversitelere özerklik veren 4936 sayılı kanun kabul edildi.

 1951 - Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Dean Acheson, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün (NATO) Avrupalı üyelerinden Türkiye'nin Pakta kabul edilmesini istedi.

1952 - Fikir İşçileri Kanunu kabul edildi.

1957 - Siyahi lider Martin Luther King ile ABD Başkan Yardımcısı Nixon görüştüler.

3 | 7
Tarihte bugün: 13 Haziran - Sayfa 4

1961 - Federal Almanya'ya işçi gönderilmesinin esaslarını düzenleyen protokol imzalandı. İlk işçi kafilesi, 24 Haziran'da trenle yola çıktı.

1962 - Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nden ayrılan Osman Bölükbaşı ve arkadaşları Millet Partisi'ni kurdu.

 1963 - 1459 Harp Okulu öğrencisinin yargılanmasına başlandı.

1966 - Ankara'da ilk kapalı devre televizyon yayını için hazırlıklara başlandı.

4 | 7