  4. Tarihte bugün: 13 Kasım

Tarihte bugün: 13 Kasım

13 Kasım tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 13 Kasım‘da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

13 Kasım'da yaşanan olaylar

1805 - Napolyon Bonapart komutasındaki Fransız Ordusu, Viyana'ya girdi.

1885 - Sırp-Bulgar Savaşı başladı.

1907 - Paul Cornu, ilk helikopter uçuşunu başardı.

1918 - İstanbul Limanı'nın İtilaf Devletleri'nce işgâli. I. Dünya Savaşı sonunda; Atatürk'ün "Geldikleri gibi giderler" dediği İtilaf Devletleri Donanması, İstanbul Boğazı'na demirledi.

1920 - Milletler Cemiyeti'nin Cenevre'deki açılışına 41 ülkeden 5 bin temsilci katıldı.

1922 - Tekirdağ'ın kurtuluşu.

1925 - Sürrealistlerin ilk sergisi, Paris Galerie Pierre'de gece yarısı saatlerinde ziyarete açıldı.

1942 - Devlet memurlarına, parasız elbise ve ayakkabı verilmesine ilişkin kanun kabul edildi.

1945 - De Gaulle, Fransa Cumhurbaşkanı seçildi.

1956 - ABD Yüksek Mahkemesi, Alabama eyaletinde otobüslerde siyah-beyaz ayrımcılığına yol açan yasanın geçersizliğini ilan etti.

1960 - Sammy Davis, Jr., İsveçli oyuncu May Britt ile evlendi. Irklar arası evlilik ABD'nin 50 eyaletinin 31'inde hala yasaktı.

1960 - Milli Birlik Komitesi'nin 14 üyesi, komiteden atıldı. Bu kişiler yurt dışına gönderildi.

