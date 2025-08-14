Tarihte bugün: 14 Ağustos
14 Ağustos tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 14 Ağustos’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
14 Ağustos'ta yaşanan olaylar
1893 - Dünyada ilk kez Fransa'da, otomobillere plaka takıldı.
1908 - Birleşik Krallık'ın Folkestone kentinde, dünyada ilk kez Uluslararası Güzellik Yarışması düzenlendi.
1941 - ABD Başkanı Franklin Roosevelt ve Birleşik Krallık Başbakanı Winston Churchill, Atlantik Sözleşmesi'ni yayımladılar.
1945 - II. Dünya Savaşı sonunda Japonya, kayıtsız şartsız teslim oldu. İmparator Hirohito, ülkesinin teslim olduğunu açıkladı.
1947 - Birleşik Krallık, Hindistan'a bağımsızlık verdi. Tüm Hindistan Müslüman Birliği Lideri Muhammed Ali Cinnah ile Kongre Partisi Lideri Cevahirlal Nehru'nun Hindistan'ın paylaşımına ilişkin İngiliz planını kabul etmesinin ardından ülke ikiye ayrıldı ve bağımsız Pakistan Devleti kuruldu.
1949 - Almanya Federal Cumhuriyeti'nde yapılan seçimleri Hristiyan Demokratlar kazandı; Konrad Adenauer, Şansölye oldu.