Tarihte bugün: 14 Eylül
14 Eylül tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 14 Eylül’de hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
14 Eylül'de yaşanan olaylar
1460 - Fatih Sultan Mehmed, Trabzon İmparatorluğu'na son vermek için Trabzon Kuşatması'na başladı,
1812 - Fransa İmparatoru Napolyon, ordularının başında büyük bir yangının sürdüğü Moskova'ya girdi.
1829 - Osmanlı İmparatorluğu ile Rus İmparatorluğu arasında Edirne Antlaşması imzalandı.
1867 - Karl Marx'ın yazdığı Kapital'in ilk cildi yayımlandı.
1901 - ABD Başkanı William McKinley öldü ve yerine Başkan Yardımcısı Theodore Roosevelt geçti. McKinley, 6 Eylül 1901'de New York'ta fuar açarken, Polonyalı Leon Czolgosz tarafından yapılan suikast sonucunda vurulmuştu.
1908 - Osmanlı Ahrar Fırkası kuruldu.
1919 - Sivas'ta İrâde-i Milliye gazetesi yayınlanmaya başlandı.
1922 - Bursa'ya bağlı Karacabey ilçesi düşman işgalinden kurtuldu.
1922 - İzmir'e bağlı Bergama ilçesi düşman işgalinden kurtuldu.