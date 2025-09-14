  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Tarihte bugün: 14 Eylül

Tarihte bugün: 14 Eylül

14 Eylül tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 14 Eylül’de hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 14 Eylül - Sayfa 1

14 Eylül'de yaşanan olaylar

1460 - Fatih Sultan Mehmed, Trabzon İmparatorluğu'na son vermek için Trabzon Kuşatması'na başladı,

1812 - Fransa İmparatoru Napolyon, ordularının başında büyük bir yangının sürdüğü Moskova'ya girdi.

1829 - Osmanlı İmparatorluğu ile Rus İmparatorluğu arasında Edirne Antlaşması imzalandı.

1 | 11
Tarihte bugün: 14 Eylül - Sayfa 2

1867 - Karl Marx'ın yazdığı Kapital'in ilk cildi yayımlandı.

1901 - ABD Başkanı William McKinley öldü ve yerine Başkan Yardımcısı Theodore Roosevelt geçti. McKinley, 6 Eylül 1901'de New York'ta fuar açarken, Polonyalı Leon Czolgosz tarafından yapılan suikast sonucunda vurulmuştu.

1908 - Osmanlı Ahrar Fırkası kuruldu.

2 | 11
Tarihte bugün: 14 Eylül - Sayfa 3

1919 - Sivas'ta İrâde-i Milliye gazetesi yayınlanmaya başlandı.

1922 - Bursa'ya bağlı Karacabey ilçesi düşman işgalinden kurtuldu.

1922 - İzmir'e bağlı Bergama ilçesi düşman işgalinden kurtuldu.

3 | 11
Tarihte bugün: 14 Eylül - Sayfa 4

1923 - Lozan Antlaşması uyarınca Edirne'ye bağlı Karaağaç Tren İstasyonu Yunanlardan teslim alındı.

1930 - Son Posta gazetesi Sorumlu Müdürü Selim Ragıp Emeç tutuklandı.

1933 - Türkiye ile Yunanistan Dostluk Antlaşması imzaladı.

4 | 11