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Tarihte bugün: 14 Kasım

14 Kasım tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 14 Kasım’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 14 Kasım - Sayfa 1

14 Kasım'da yaşanan olaylar

1889 - New York World çalışanı Nellie Bly, 40.071 kilometre sürecek olan Dünya seyahatine başladı. Seyahatine esin kaynağı olan Seksen Günde Devr-i Âlem'in yazarı Jules Verne ile de bu seyahati sırasında tanıştı.

1914 - Fuat Uzkınay, ilk Türk filmi sayılan "Ayastefanos'taki Rus Abidesinin Yıkılışı"nı çekti.

1918 - Çekoslovakya'da cumhuriyet ilan edildi.

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Tarihte bugün: 14 Kasım - Sayfa 2

1922 - BBC, Birleşik Krallık'ta radyo yayınlarına başladı.

1922 - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinin kurtuluşu.

1925 - Sivas'ta bazı kişiler şapka inkılabına karşı duvarlara yazılar astı. İmamzade Mehmet Necati, bu nedenle idama mahkûm oldu.

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Tarihte bugün: 14 Kasım - Sayfa 3

1940 - Birleşik Krallık'ın Coventry şehri hava saldırısına uğradı; 100 sivil öldü.

1941 - Türkçe Terimler Cep Kılavuzu yüksek okul öğretmenlerine dağıtıldı.

1944 - Ahıska Türkleri Ahıska'dan sürüldü.

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Tarihte bugün: 14 Kasım - Sayfa 4

1958 - Hukuk Profesörü Ragıp Sarıca, "Gazetecilerin tevkif edildiği yerde demokrasi yoktur" dedi.

1960 - Yassıada duruşmalarında, eski Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'yla ilgili döviz yolsuzluğu davası başladı. Aynı gün, eski Başbakan Adnan Menderes’in yargılandığı "Bebek Davası"nda delil olarak bebeğin kemikleri Ankara'dan getirildi.

1964 - Amerikalı aktör Kirk Douglas, "iyi niyet elçisi" olarak Türkiye'ye geldi. Başbakan İsmet İnönü, Douglas'ı kabul etti.

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