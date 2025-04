Tarihte bugün: 14 Nisan

14 Nisan'da yaşanan olaylar

1205 - Bulgar Çarı Kaloyan komutasındaki Bulgarlar ile Latin İmparatoru I. Baudouin komutasındaki Haçlılar arasında Hadrianapolis Muharebesi yaşandı. Savaş, Kumanlar ve Bizanslı Yunanların desteği ile başarılı bir pusu kuran Bulgarlar

tarafından kazanıldı.

1828 - Noah Webster, ilk İngilizce sözlük olan An American Dictionary of the English Language'ı yayımladı.

1865 - ABD Başkanı Abraham Lincoln'e, John Wilkes Booth tarafından suikast yapıldı. Lincoln ertesi sabah öldü.