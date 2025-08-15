Tarihte bugün: 15 Ağustos
15 Ağustos tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 15 Ağustos’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
15 Ağustos'ta yaşanan olaylar
1080 - Kars'ın alınışı.
1261 - Bizans İmparatoru VIII. Mihail Paleologos, Konstantinopolis'te taç giydi.
1461 - Fatih Sultan Mehmet, Trabzon'u feth etti. Böylece Trabzon İmparatorluğu'na son verildi.
1914 - Panama Kanalı'ndan ilk gemi geçti.
1935 - Adolf Hitler, Alman-Yahudi evliliklerini yasakladı.
1939 - Yahudi mültecileri taşıyan Parita gemisi İzmir'den ayrıldı.