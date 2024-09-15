Tarihte bugün: 15 Eylül
15 Eylül tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 15 Eylül’de hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
15 Eylül'de yaşanan olaylar
1656 - Köprülü Mehmed Paşa, Sadrazamlığı kabul etti.
1821 - Guatemala, İspanyol İmparatorluğu'ndan bağımsızlığını ilan etti.
1821 - Kosta Rika, İspanya'dan ayrıldı.
1910 - Osmanlı Sosyalist Fırkası kuruldu.
1916 - Somme Muharebesi: Savaşta ilk tank, İngiliz birlikleri tarafından, I. Dünya Savaşı sırasında, Fransa'nın Somme yöresinde kullanıldı.
1917 - Geçici Hükümet'in Başbakanı Aleksandr Kerenski, Rus Cumhuriyeti'ni ilan etti.
1918 - Nuri Paşa ve Mürsel Bakü komutasındaki Osmanlı, Azeri ve Dağıstan birliklerinden oluşan Kafkas İslam Ordusu, Bakü Muharebesi sonucunda Bakü'yü, Rus ve Ermeni işgalinden kurtararak şehirde Osmanlı bayrağını dalgalandırdı.
1923 - Türkiye'de ilk yüzme yarışı, Galatasaray Kulübünce İstanbul-Büyükada'da düzenlendi.
1924 - Mustafa Kemal Atatürk, ilk defa Trabzon'a ayak bastı; bugünü Trabzonlular ''Atatürk Günü'' olarak kabul etti.
1927 - Eskişehir Bankası kuruldu.
1928 - İskoç bakteriyolog Alexander Fleming, pek çok zararlı bakteriyi yok edebilen "küf"ü bularak, "penicillium notatum" adını verdi.
1929 - Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği'nin ilk sergisi Ankara'da açıldı.