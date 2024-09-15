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Tarihte bugün: 15 Eylül

15 Eylül tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 15 Eylül’de hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 15 Eylül - Sayfa 1

15 Eylül'de yaşanan olaylar

1656 - Köprülü Mehmed Paşa, Sadrazamlığı kabul etti.

1821 - Guatemala, İspanyol İmparatorluğu'ndan bağımsızlığını ilan etti.

1821 - Kosta Rika, İspanya'dan ayrıldı.

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Tarihte bugün: 15 Eylül - Sayfa 2

1910 - Osmanlı Sosyalist Fırkası kuruldu.

1916 - Somme Muharebesi: Savaşta ilk tank, İngiliz birlikleri tarafından, I. Dünya Savaşı sırasında, Fransa'nın Somme yöresinde kullanıldı.

1917 - Geçici Hükümet'in Başbakanı Aleksandr Kerenski, Rus Cumhuriyeti'ni ilan etti.

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Tarihte bugün: 15 Eylül - Sayfa 3

1918 - Nuri Paşa ve Mürsel Bakü komutasındaki Osmanlı, Azeri ve Dağıstan birliklerinden oluşan Kafkas İslam Ordusu, Bakü Muharebesi sonucunda Bakü'yü, Rus ve Ermeni işgalinden kurtararak şehirde Osmanlı bayrağını dalgalandırdı.

1923 - Türkiye'de ilk yüzme yarışı, Galatasaray Kulübünce İstanbul-Büyükada'da düzenlendi.

1924 - Mustafa Kemal Atatürk, ilk defa Trabzon'a ayak bastı; bugünü Trabzonlular ''Atatürk Günü'' olarak kabul etti.

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Tarihte bugün: 15 Eylül - Sayfa 4

1927 - Eskişehir Bankası kuruldu.

1928 - İskoç bakteriyolog Alexander Fleming, pek çok zararlı bakteriyi yok edebilen "küf"ü bularak, "penicillium notatum" adını verdi.

1929 - Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği'nin ilk sergisi Ankara'da açıldı.

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