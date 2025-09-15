Tarihte bugün: 15 Eylül
15 Eylül tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 15 Eylül’de hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
15 Eylül'de yaşanan olaylar
994 - Orontes Muharebesinde Fatimiler Bizans İmparatorluğunu mağlup etti.
1656 - Köprülü Mehmed Paşa, Sadrazamlığı kabul etti.
1795 - İngiltere, Flemenk Cape Kolonisini Batavya Cumhuriyetinin kullanmaması için işgal etti.
1812 - Napolyon'un Rusya seferi: Napolyon komutasındaki Grande Armée Moskova Kremlinine ulaşır.
1821 - Guatemala, İspanyol İmparatorluğu'ndan bağımsızlığını ilan etti.
1821 - Kosta Rika, İspanya'dan ayrıldı.
1873 - Fransa-Prusya Savaşı: Son Alman Birlikleri Fransa'yı tazminat ödemesinin tamamlanması üzerine terk etti.
1910 - Osmanlı Sosyalist Fırkası kuruldu.
1916 - Somme Muharebesi: Savaşta ilk tank, İngiliz birlikleri tarafından, I. Dünya Savaşı sırasında, Fransa'nın Somme yöresinde kullanıldı.
1917 - Geçici Hükûmet'in Başbakanı Aleksandr Kerenski, Rus Cumhuriyeti'ni ilan etti.
1918 - Nuri Paşa ve Mürsel Bakü komutasındaki Osmanlı, Azeri ve Dağıstan birliklerinden oluşan Kafkas İslam Ordusu, Bakü Muharebesi sonucunda Bakü'yü, Rus ve Ermeni işgalinden kurtararak şehirde Osmanlı bayrağını dalgalandırdı.
1923 - Türkiye'de ilk yüzme yarışı, Galatasaray Kulübünce İstanbul-Büyükada'da düzenlendi.