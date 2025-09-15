  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Tarihte bugün: 15 Eylül

Tarihte bugün: 15 Eylül

15 Eylül tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 15 Eylül’de hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 15 Eylül - Sayfa 1

15 Eylül'de yaşanan olaylar

994 - Orontes Muharebesinde Fatimiler Bizans İmparatorluğunu mağlup etti.

1656 - Köprülü Mehmed Paşa, Sadrazamlığı kabul etti.

1795 - İngiltere, Flemenk Cape Kolonisini Batavya Cumhuriyetinin kullanmaması için işgal etti.

1 | 10
Tarihte bugün: 15 Eylül - Sayfa 2

1812 - Napolyon'un Rusya seferi: Napolyon komutasındaki Grande Armée Moskova Kremlinine ulaşır.

1821 - Guatemala, İspanyol İmparatorluğu'ndan bağımsızlığını ilan etti.

1821 - Kosta Rika, İspanya'dan ayrıldı.

2 | 10
Tarihte bugün: 15 Eylül - Sayfa 3

1873 - Fransa-Prusya Savaşı: Son Alman Birlikleri Fransa'yı tazminat ödemesinin tamamlanması üzerine terk etti.

1910 - Osmanlı Sosyalist Fırkası kuruldu.

1916 - Somme Muharebesi: Savaşta ilk tank, İngiliz birlikleri tarafından, I. Dünya Savaşı sırasında, Fransa'nın Somme yöresinde kullanıldı.

3 | 10
Tarihte bugün: 15 Eylül - Sayfa 4

1917 - Geçici Hükûmet'in Başbakanı Aleksandr Kerenski, Rus Cumhuriyeti'ni ilan etti.

1918 - Nuri Paşa ve Mürsel Bakü komutasındaki Osmanlı, Azeri ve Dağıstan birliklerinden oluşan Kafkas İslam Ordusu, Bakü Muharebesi sonucunda Bakü'yü, Rus ve Ermeni işgalinden kurtararak şehirde Osmanlı bayrağını dalgalandırdı.

1923 - Türkiye'de ilk yüzme yarışı, Galatasaray Kulübünce İstanbul-Büyükada'da düzenlendi.

4 | 10