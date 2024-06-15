Tarihte bugün: 15 Haziran

MÖ 763 - Asurlular bugün bir Güneş tutulmasını kayıtlarına geçirdiler. Bu özel gün daha sonra Mezopotamya tarihinin zaman dizininin oluşturulmasında bir referans noktası olarak kullanıldı.

1215 - İngiltere Kralı John, Magna Carta sözleşmesini mühürledi.

1381 - İngiliz tarihinin ilk büyük köylü ayaklanması, lideri Wat Tyler'in ölümüyle son buldu.

1667 - Kayıtlara geçmiş ilk kan nakli Fransa Kralı XIV. Louis'nin de özel doktoru olan Jean-Baptiste Denys tarafından gerçekleştirildi. Dr. Denys bir koyunun kanını 15 yaşında bir çocuğa nakletmiş ve çocuk yaşamıştı.