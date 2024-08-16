Tarihte bugün: 16 Ağustos

1868 - Peru'nun Arica kenti, 8.5 büyüklüğündeki bir depremin ardından gelen tsunami ile yerle bir oldu. Yaklaşık 25.000'i Arica'da olmak üzere, toplam 70.000 kişi öldü.

1913 - Japonya'nın Tōhoku Imparatorluk Üniversitesi ilk kadın öğrencisini kabul etti.

1925 - Charlie Chaplin'in "Altına Hücum" adlı filmi gösterime girdi.

1929 - Çin ve Sovyet askerleri, Mançurya'da çatıştı.