Tarihte bugün: 16 Ekim
16 Ekim tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 16 Ekim’de hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
16 Ekim'de yaşanan olaylar
1529 - I. Süleyman'ın komuta ettiği Osmanlı Ordusu, Viyana Kuşatması'nı kaldırdı.
1793 - Fransız Devrimi'nde vatan hainliği ile suçlanan Marie Antoinette idam edildi.
1730 - Sadrazam Nevşehirli İbrahim Paşa hayatını kaybetti.
1889 - İngiltere'nin futbol kulübü olan Brentford FC kuruldu.
1916 - Margaret Sanger, ilk doğum kontrol kliniğini New York’ta kurdu.
1924 - Topkapı Sarayı müze olarak ziyarete açıldı.
1940 - Varşova gettosu Nazi SS birlikleri tarafından kuruldu.
1945 - Tarihe Ankara Cinayeti olarak geçen, üst düzey bürokratların adının karıştığı cinayet gerçekleşti.
1949 - Yunan İç Savaşı sona erdi.
1951 - Pakistan'ın ilk başbakanı Liyakat Ali Han, Ravalpindi'de suikast sonucu öldürüldü.
1964 - Çin, ilk atom bombasını patlatarak dünyanın 4. Nükleer gücü oldu.
1978 - Polonyalı kardinal Karol Wojtla, II. Jean Paul olarak Papa seçildi.