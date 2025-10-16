Tarihte bugün: 16 Ekim

  1. Ekonomim
16 Ekim tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 16 Ekim’de hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

16 Ekim'de yaşanan olaylar

1529 - I. Süleyman'ın komuta ettiği Osmanlı Ordusu, Viyana Kuşatması'nı kaldırdı.

1793 - Fransız Devriminde vatan hainliği ile suçlanan Marie Antoinette giyotinle idam edildi.

1730 - Sadrazam Nevşehirli İbrahim Paşa, Patrona Halil İsyanı'nı çıkaranların istekleri doğrultusunda Padişah III. Ahmet tarafından boğduruldu.

1889 - İngiltere'nin futbol kulübü olan Brentford FC kuruldu.

1916 - Margaret Sanger, ilk doğum kontrol kliniğini New York'ta kurdu.

1924 - Topkapı Sarayı müze olarak ziyarete açıldı.

1940 - Varşova gettosu Nazi SS birlikleri tarafından kuruldu.

1945 - Tarihe Ankara Cinayeti olarak geçen, üst düzey bürokratların adının karıştığı cinayet gerçekleşti.

