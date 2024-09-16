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Tarihte bugün: 16 Eylül

16 Eylül tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 16 Eylül’de hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 16 Eylül - Sayfa 1

16 Eylül'de yaşanan olaylar

1598 - Kore Donanması, Myong-Yang'da Japon Donanması'na karşı zafer kazandı.

1810 - Miguel Hidalgo, Meksika'nın Dolores kasabasında, daha sonra "Dolores'in çığlığı" ("Grito de Dolores") olarak adlandırılan konuşmasıyla, İspanyol hakimiyetine karşı Meksika Bağımsızlık Savaşı'nı başlattı.

1873 - Fransa'daki Alman işgalinin sonu.

1908 - General Motors Şirketi'nin kuruluşu.

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Tarihte bugün: 16 Eylül - Sayfa 2

1941 - Kiev Muharebesi: II. Dünya Savaşı'nda Alman Kuvvetleri'nin Kiev ve civarındaki kuşatması tamamlandı.

1950 - Amerikan Kuvvetleri, Kore'nin güney limanı olan İncheon'a çıkartma yaptı.

1953 - İlk sinemaskop film gösterimi New York'ta yapıldı.

1961 - Yassıada Yargılamaları neticesinde idama mahkûm edilen Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın cezaları infaz edildi. Başbakan Adnan Menderes'in idam cezasının infazı ise, intihar girişiminde bulunması nedeniyle ertelendi.

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Tarihte bugün: 16 Eylül - Sayfa 3

1969 - Türk Hava Yolları'na ait SEÇ adlı yolcu uçağı, oyuncak bir tabanca ile Sadi Toker tarafından Bulgaristan’ın Sofya kentine kaçırıldı.

1973 - Devrimci sanatçı Victor Jara, Pinochet'nin darbesinin ardından Şili'nin Santiago Stadyumu'nda kurşuna dizildi.

1975 - Papua Yeni Gine, Avustralya'dan bağımsızlığını ilan etti.

1978 - İran'da bir dakika süren depremde 20 bin kişi öldü.

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Tarihte bugün: 16 Eylül - Sayfa 4

1980 - Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren, yerli ve yabancı basın mensuplarının katıldığı ilk basın toplantısını başbakanlık binasında düzenledi.

1982 - Sabra ve Şatilla Katliamı: İsrail yanlısı aşırı sağcı Hristiyan Falanjist milisler, Batı Beyrut'ta Sabra ve Şatilla adındaki Filistin mülteci kamplarında katliam gerçekleştirdi.

1993 - Kanal D yayın hayatına başladı

2011 - İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Taksim Meydanı’nın tamamının yayalaştırılmasını kabul etti.

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