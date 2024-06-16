Tarihte bugün: 16 Haziran
16 Haziran tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 16 Haziran’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
16 Haziran'da yaşanan olaylar
1815 - Napolyon'un son zaferi Ligny Meydan Muharebesi, ünlü Waterloo Savaşı'ndan iki gün önce gerçekleşti.
1903 - Ford Motor Şirketi kuruldu.
1903 - Pepsi Cola Şirketi, markasını ve amblemini tescil ettirdi.
1919 - İşgal altındaki Merzifon'da büyük bir miting düzenlenerek İzmir'in işgali protesto edildi.
1919 - Yörük Ali Efe, Yunan müfrezesini imha etti.
1924 - Trabzon'da "Yeni Yol" isimli günlük gazetenin çıkmaya başladı.
1932 - Almanya'da yarı askeri Nazi örgütleri SA ve SS üzerindeki Hükümet yasağı kaldırıldı.
1934 - İran Şahı Rıza Pehlevi'nin Türkiye ziyareti başladı.
1940 - Henri Philippe Petain, Alman işgalinin ardından Fransa Başbakanı oldu.
1940 - Litvanya'da komünist yönetim kuruldu.
1949 - Devlet Tiyatro ve Operası Kuruluş Yasası yürürlüğe girdi ve Muhsin Ertuğrul Genel Müdür olarak atandı.
1950 - TBMM, Türkçeleştirilmiş ezanın eskiden olduğu gibi Arapça okunmasına dair kanunu kabul etti.
1960 - Yassıada'da tutuklu bulunan eski Başbakan Adnan Menderes sinir krizi geçirdi ve revire kaldırıldı.
1961 - İlk Türk Otomobili Projesi "Devrim Otomobili" için çalışmalara başlandı.
1961 - Rus balet Rudolf Nureyev Batı'ya iltica etti.
1963 - Vostok 6 ile dünya yörüngesine fırlatılan Rus kozmonot Valentina Tereşkova, uzaya seyahat eden ilk kadın oldu.
1964 - Amerikalı siyahi hakları önderi Martin Luther King, Nobel Barış Ödülü'nü kazandı.
1967 - İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi ve eşi Şahbanu Farah Pehlevi Türkiye'ye geldi.
1968 - Sırrı Acar, Avrupa Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda şampiyon oldu.
1970 - 15 Haziran'da işçiler, İzmit Gebze'den İstanbul'a doğru yürüyüşe geçmişlerdi. Yürüyüş sırasında geçilen yerlerdeki işçilerin de katılımıyla, 15-16 Haziran işçi direnişi olarak adlandırılan bu olaylar, 5 kişinin ölmesi ve İstanbul ve Kocaeli'de sıkıyönetim ilan edilmesi ile sona erdi.