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Tarihte bugün: 16 Haziran

16 Haziran tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 16 Haziran’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 16 Haziran - Sayfa 1

16 Haziran'da yaşanan olaylar

1815 - Napolyon'un son zaferi Ligny Meydan Muharebesi, ünlü Waterloo Savaşı'ndan iki gün önce gerçekleşti.

1903 - Ford Motor Şirketi kuruldu.

1903 - Pepsi Cola Şirketi, markasını ve amblemini tescil ettirdi.

1919 - İşgal altındaki Merzifon'da büyük bir miting düzenlenerek İzmir'in işgali protesto edildi.

1919 - Yörük Ali Efe, Yunan müfrezesini imha etti.

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Tarihte bugün: 16 Haziran - Sayfa 2

1924 - Trabzon'da "Yeni Yol" isimli günlük gazetenin çıkmaya başladı.

1932 - Almanya'da yarı askeri Nazi örgütleri SA ve SS üzerindeki Hükümet yasağı kaldırıldı.

1934 - İran Şahı Rıza Pehlevi'nin Türkiye ziyareti başladı.

1940 - Henri Philippe Petain, Alman işgalinin ardından Fransa Başbakanı oldu.

1940 - Litvanya'da komünist yönetim kuruldu.

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Tarihte bugün: 16 Haziran - Sayfa 3

1949 - Devlet Tiyatro ve Operası Kuruluş Yasası yürürlüğe girdi ve Muhsin Ertuğrul Genel Müdür olarak atandı.

1950 - TBMM, Türkçeleştirilmiş ezanın eskiden olduğu gibi Arapça okunmasına dair kanunu kabul etti.

1960 - Yassıada'da tutuklu bulunan eski Başbakan Adnan Menderes sinir krizi geçirdi ve revire kaldırıldı.

1961 - İlk Türk Otomobili Projesi "Devrim Otomobili" için çalışmalara başlandı.

1961 - Rus balet Rudolf Nureyev Batı'ya iltica etti.

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Tarihte bugün: 16 Haziran - Sayfa 4

1963 - Vostok 6 ile dünya yörüngesine fırlatılan Rus kozmonot Valentina Tereşkova, uzaya seyahat eden ilk kadın oldu.

1964 - Amerikalı siyahi hakları önderi Martin Luther King, Nobel Barış Ödülü'nü kazandı.

1967 - İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi ve eşi Şahbanu Farah Pehlevi Türkiye'ye geldi.

1968 - Sırrı Acar, Avrupa Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda şampiyon oldu.

1970 - 15 Haziran'da işçiler, İzmit Gebze'den İstanbul'a doğru yürüyüşe geçmişlerdi. Yürüyüş sırasında geçilen yerlerdeki işçilerin de katılımıyla, 15-16 Haziran işçi direnişi olarak adlandırılan bu olaylar, 5 kişinin ölmesi ve İstanbul ve Kocaeli'de sıkıyönetim ilan edilmesi ile sona erdi.

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