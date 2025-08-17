Tarihte bugün: 17 Ağustos

17 Ağustos'ta yaşanan olaylar

986 - Bizans ve Bulgar kuvvetleri arasında Trajan Boğazı Muharebesi gerçekleşti.

1668 - Samsun'da Ladik Gölü merkezli 8.0 büyüklüğündeki 1668 Kuzey Anadolu depremi, batıda Bolu'dan en doğuda Erzincan'a kadar geniş çapta hasara neden oldu ve 8.000 kişi öldü. Türkiye'de kaydedilen en şiddetli depremdir.