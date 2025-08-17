Tarihte bugün: 17 Ağustos
17 Ağustos tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 17 Ağustos’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
17 Ağustos'ta yaşanan olaylar
986 - Bizans ve Bulgar kuvvetleri arasında Trajan Boğazı Muharebesi gerçekleşti.
1668 - Samsun'da Ladik Gölü merkezli 8.0 büyüklüğündeki 1668 Kuzey Anadolu depremi, batıda Bolu'dan en doğuda Erzincan'a kadar geniş çapta hasara neden oldu ve 8.000 kişi öldü. Türkiye'de kaydedilen en şiddetli depremdir.
1914 - I. Dünya Savaşı: Rus Orduları Doğu Prusya'ya girdi.
1915 - Çanakkale Savaşları'nda Kireçtepe Muharebesi'ni Osmanlı Devleti kazandı.
1945 - Endonezya, Hollanda'dan bağımsızlığını ilan etti.
1949 - Karlıova'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki 1949 Karlıova depreminde 450 kişi öldü, 1.500'ü aşkın ev yıkıldı.