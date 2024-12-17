Tarihte bugün: 17 Aralık
17 Aralık tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 17 Aralık’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
17 Aralık'ta yaşanan olaylar
1399 - Avrupa'ya Moğol istilası başladı.
1586 - Japonya'nın 107. İmparatoru Go-Yōzei, tahta çıktı.
1637 - Japonya'da, Shimabara isyanları başladı.
1777 - Fransa, ABD'yi ilk tanıyan devlet oldu.
1790 - Meksika'da, Azteklere ait "Aztek takvimi" bulundu.
1865 - Franz Schubert'in, Bitmemiş Senfonisi ilk kez seslendirildi.
1903 - Wright Kardeşler, benzin motorlu uçakları Wright Flyer ile Kitty Hawk'ta ilk uçuşu gerçekleştirdi.
1905 - 1905 Moskova Ayaklanması bastırıldı. Çarlık Orduları 10 gün süren isyan boyunca binlerce kişiyi katletti.
1908 - İttihat ve Terakki Cemiyeti, II. Meşrutiyet'in ilanından sonra İttihat ve Terakki Fırkası adını aldı.
1908 - II. Meşrutiyet'in ilanından sonraki seçilen yeni Osmanlı Meclis-i Mebusanı ilk toplantısını yaptı.
1917 - Tunceli'nin Pülümür ilçesi, Rus işgalinden kurtuldu.
1918 - Fransız askerleri, denizden Mersin'e çıkarma yapmaya başladı. Mersin, Tarsus, Adana, Ceyhan, Misis ve Toprakkale işgal edildi.