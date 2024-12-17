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Tarihte bugün: 17 Aralık

17 Aralık tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 17 Aralık’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 17 Aralık - Sayfa 1

17 Aralık'ta yaşanan olaylar

1399 - Avrupa'ya Moğol istilası başladı.

1586 - Japonya'nın 107. İmparatoru Go-Yōzei, tahta çıktı.

1637 - Japonya'da, Shimabara isyanları başladı.

1777 - Fransa, ABD'yi ilk tanıyan devlet oldu.

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Tarihte bugün: 17 Aralık - Sayfa 2

1790 - Meksika'da, Azteklere ait "Aztek takvimi" bulundu.

1865 - Franz Schubert'in, Bitmemiş Senfonisi ilk kez seslendirildi.

1903 - Wright Kardeşler, benzin motorlu uçakları Wright Flyer ile Kitty Hawk'ta ilk uçuşu gerçekleştirdi.

1905 - 1905 Moskova Ayaklanması bastırıldı. Çarlık Orduları 10 gün süren isyan boyunca binlerce kişiyi katletti.

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Tarihte bugün: 17 Aralık - Sayfa 3

1908 - İttihat ve Terakki Cemiyeti, II. Meşrutiyet'in ilanından sonra İttihat ve Terakki Fırkası adını aldı.

1908 - II. Meşrutiyet'in ilanından sonraki seçilen yeni Osmanlı Meclis-i Mebusanı ilk toplantısını yaptı.

1917 - Tunceli'nin Pülümür ilçesi, Rus işgalinden kurtuldu.

1918 - Fransız askerleri, denizden Mersin'e çıkarma yapmaya başladı. Mersin, Tarsus, Adana, Ceyhan, Misis ve Toprakkale işgal edildi.

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Tarihte bugün: 17 Aralık - Sayfa 4

1919 - Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası kuruldu.

1925 - Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında tarafsızlık antlaşması imzalandı.

1926 - Uşak Şeker Fabrikası açıldı.

1928 - Afganistan'da Kral Emanullah Han'a karşı ayaklanma başladı.

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