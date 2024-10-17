Tarihte bugün: 17 Ekim
17 Ekim tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 17 Ekim’de hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
17 Ekim'de yaşanan olaylar
1448 - II. Kosova Savaşı; Janos Hunyadi komutasında ve çoğunluğu Macarlardan oluşan ordu, II. Murat'ın komutasındaki Osmanlı ordusuyla karşı karşıya geldi.
1514 - Bayburt Kuşatması'nda Osmanlı İmparatorluğu kaleyi ele geçirdi.
1777 - Amerikalı kuvvetleri İngilizleri Saratoga Muharebesi'nde yendi.
1912 - Bulgaristan, Sırbistan ve Yunanistan; Osmanlı İmparatorluğu'na savaş ilan etti.
1918 - Sırp, Hırvat ve Sloven Krallığı kuruldu. (Daha sonra adı Yugoslavya Krallığı olacak)
1919 - Batı Trakya'daki İskeçe kasabası, Yunanlar tarafından işgal edildi.
1922 - Gökçeada'nın kurtuluşu
1929 - Nadir Han, Afganistan Kralı oldu.
1933 - Albert Einstein, Almanya'dan Amerika'ya kaçtı.
1938 - Atatürk ilk ağır komaya girdi.
1945 - Juan Peron, Arjantin Devlet Başkanı oldu.
1950 - Türkiye'nin de Kore Savaşı'na katılmasıyla 500 kişilik ilk Türk askeri birliği Kore'ye ulaştı ve Pusan'da karaya çıktı.
1951 - Türkiye'nin NATO'ya katılmasıyla ilgili protokol, Londra'da imzalandı.
1957 - Fransız yazar Albert Camus, edebiyat alanında Nobel Ödülü aldı.
1961 - Yaklaşık 200 (bazılarına göre 400) Cezayirli gösterici, Paris polisi tarafından öldürüldü.
1962 - Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, siyasi Af Kanunu'nu imzaladı; 258 Yassıada hükümlüsünün tahliyesi başladı.