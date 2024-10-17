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Tarihte bugün: 17 Ekim

17 Ekim tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 17 Ekim’de hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 17 Ekim - Sayfa 1

17 Ekim'de yaşanan olaylar

1448 - II. Kosova Savaşı; Janos Hunyadi komutasında ve çoğunluğu Macarlardan oluşan ordu, II. Murat'ın komutasındaki Osmanlı ordusuyla karşı karşıya geldi.

1514 - Bayburt Kuşatması'nda Osmanlı İmparatorluğu kaleyi ele geçirdi.

1777 - Amerikalı kuvvetleri İngilizleri Saratoga Muharebesi'nde yendi.

1912 - Bulgaristan, Sırbistan ve Yunanistan; Osmanlı İmparatorluğu'na savaş ilan etti.

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Tarihte bugün: 17 Ekim - Sayfa 2

1918 - Sırp, Hırvat ve Sloven Krallığı kuruldu. (Daha sonra adı Yugoslavya Krallığı olacak)

1919 - Batı Trakya'daki İskeçe kasabası, Yunanlar tarafından işgal edildi.

1922 - Gökçeada'nın kurtuluşu

1929 - Nadir Han, Afganistan Kralı oldu.

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Tarihte bugün: 17 Ekim - Sayfa 3

1933 - Albert Einstein, Almanya'dan Amerika'ya kaçtı.

1938 - Atatürk ilk ağır komaya girdi.

1945 - Juan Peron, Arjantin Devlet Başkanı oldu.

1950 - Türkiye'nin de Kore Savaşı'na katılmasıyla 500 kişilik ilk Türk askeri birliği Kore'ye ulaştı ve Pusan'da karaya çıktı.

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Tarihte bugün: 17 Ekim - Sayfa 4

1951 - Türkiye'nin NATO'ya katılmasıyla ilgili protokol, Londra'da imzalandı.

1957 - Fransız yazar Albert Camus, edebiyat alanında Nobel Ödülü aldı.

1961 - Yaklaşık 200 (bazılarına göre 400) Cezayirli gösterici, Paris polisi tarafından öldürüldü.

1962 - Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, siyasi Af Kanunu'nu imzaladı; 258 Yassıada hükümlüsünün tahliyesi başladı.

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