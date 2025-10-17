  1. Ekonomim
  Tarihte bugün: 17 Ekim

Tarihte bugün: 17 Ekim

17 Ekim tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 17 Ekim’de hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

17 Ekim'de yaşanan olaylar

1448 - II. Kosova Savaşı; János Hunyadi komutasında ve çoğunluğu Macarlardan oluşan ordu, II. Murat'ın komutasındaki Osmanlı ordusuyla karşı karşıya geldi.

1514 - Bayburt Kuşatması: Osmanlı İmparatorluğu kaleyi ele geçirdi.

1777 - Amerikalı kuvvetleri İngilizleri Saratoga 

muharebesinde yendi.

1912 - Bulgaristan, Sırbistan ve Yunanistan; Osmanlı İmparatorluğu'na savaş ilan etti.

1918 - Sırp, Hırvat ve Sloven Krallığı kuruldu. (Daha sonra adı Yugoslavya Krallığı olacak)

1919 - Batı Trakya'daki İskeçe kasabası, Yunanlar tarafından işgal edildi.

1922 - Gökçeada'nın kurtuluşu

1929 - Nadir Han, Afganistan Kralı oldu.

