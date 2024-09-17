  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Tarihte bugün: 17 Eylül

Tarihte bugün: 17 Eylül

17 Eylül tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 17 Eylül’de hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 17 Eylül - Sayfa 1

17 Eylül'de yaşanan olaylar

1176 - Miryakefalon Savaşı: Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında gerçekleşen savaş, Anadolu Selçuklu Devleti'nin zaferiyle sonuçlandı.

1787 - ABD Anayasası kabul edildi.

1908 - Havacı Orwill Wright ve beraber uçtuğu arkadaşı Thomas E. Selfridge, uçak kazası geçirdiler. Kazada yaşamını kaybeden Selfridge, uçak kazasında ölen ilk insan oldu.

1922 - Bandırma işgalden kurtarıldı.

1 | 6
Tarihte bugün: 17 Eylül - Sayfa 2

1934 - Türkiye, Cemiyet-i Akvam (Milletler Cemiyeti) üyeliğine kabul edildi.

1939 - II. Dünya Savaşı: Kızıl Ordu birlikleri Polonya'nın doğu sınırlarını geçerek istilaya başladı.

1941 - İngiliz ve Sovyet işgali altındaki İran'da Şah Rıza Pehlevi tahttan indirildi, yerine oğlu Muhammed Rıza Pehlevi geçti.

1943 - Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi kuruldu.

2 | 6
Tarihte bugün: 17 Eylül - Sayfa 3

1944 - II. Dünya Savaşı'nın Batı Cephesi'nde Market Garden Harekatı başladı.

1948 - Lehi (İsrail Özgürlük Savaşçıları) örgütü, Birleşmiş Milletler Filistin Arabulucusu Folke Bernadotte'yi Kudüs'te öldürdü.

1950 - BM emrine verilen Kore birliği, İskenderun'dan gemilerle Kore'ye doğru hareket etti.

1960 - Prof. Dr. Tarık Zafer Tunaya, Devrim Ocakları Başkanı oldu.

3 | 6
Tarihte bugün: 17 Eylül - Sayfa 4

1961 - Adnan Menderes idam edildi. Milli Birlik Komitesi, 65 yaşını aşan Celal Bayar ile öteki hükümlülerin idam cezalarını, müebbet hapse çevirdi.

1967 - Kayseri'de yapılan Kayserispor-Sivasspor futbol maçında çıkan olaylarda 43 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

1978 - Mısır ile İsrail arasında Camp David Sözleşmesi imzalandı.

1980 - Nikaragua'nın eski diktatörü Anastasio Somoza Debayle öldürüldü.

4 | 6