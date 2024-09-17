Tarihte bugün: 17 Eylül
17 Eylül tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 17 Eylül’de hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
17 Eylül'de yaşanan olaylar
1176 - Miryakefalon Savaşı: Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında gerçekleşen savaş, Anadolu Selçuklu Devleti'nin zaferiyle sonuçlandı.
1787 - ABD Anayasası kabul edildi.
1908 - Havacı Orwill Wright ve beraber uçtuğu arkadaşı Thomas E. Selfridge, uçak kazası geçirdiler. Kazada yaşamını kaybeden Selfridge, uçak kazasında ölen ilk insan oldu.
1922 - Bandırma işgalden kurtarıldı.
1934 - Türkiye, Cemiyet-i Akvam (Milletler Cemiyeti) üyeliğine kabul edildi.
1939 - II. Dünya Savaşı: Kızıl Ordu birlikleri Polonya'nın doğu sınırlarını geçerek istilaya başladı.
1941 - İngiliz ve Sovyet işgali altındaki İran'da Şah Rıza Pehlevi tahttan indirildi, yerine oğlu Muhammed Rıza Pehlevi geçti.
1943 - Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi kuruldu.
1944 - II. Dünya Savaşı'nın Batı Cephesi'nde Market Garden Harekatı başladı.
1948 - Lehi (İsrail Özgürlük Savaşçıları) örgütü, Birleşmiş Milletler Filistin Arabulucusu Folke Bernadotte'yi Kudüs'te öldürdü.
1950 - BM emrine verilen Kore birliği, İskenderun'dan gemilerle Kore'ye doğru hareket etti.
1960 - Prof. Dr. Tarık Zafer Tunaya, Devrim Ocakları Başkanı oldu.
1961 - Adnan Menderes idam edildi. Milli Birlik Komitesi, 65 yaşını aşan Celal Bayar ile öteki hükümlülerin idam cezalarını, müebbet hapse çevirdi.
1967 - Kayseri'de yapılan Kayserispor-Sivasspor futbol maçında çıkan olaylarda 43 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
1978 - Mısır ile İsrail arasında Camp David Sözleşmesi imzalandı.
1980 - Nikaragua'nın eski diktatörü Anastasio Somoza Debayle öldürüldü.