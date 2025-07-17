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Tarihte bugün: 17 Temmuz

17 Temmuz tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 17 Temmuz’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 17 Temmuz - Sayfa 1

17 Temmuz'da yaşanan olaylar

1453 - Fransızlar, İngilizler karşısında Castillon Muharebesi'ni kazandı.

1763 - Rus-Çerkes Savaşı başladı.

1815 - Napolyon, Rochefort'da İngiliz kuvvetlerine teslim oldu.

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Tarihte bugün: 17 Temmuz - Sayfa 2

1867 - Marx'ın "Das Kapital" adlı eserinin ilk cildi yayımlandı.

1879 - İstanbul'da tersane işçileri greve girdi.

1907 - Resim sanatında Kübizm akımı doğdu.

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Tarihte bugün: 17 Temmuz - Sayfa 3

1918 - Bolşevikler; Rus Çarı II. Nikolay'ı, eşini, çocuklarını ve dört sadık yakınını Yekaterinburg'da idam ettiler.

1934 - Atatürk, Türk Kurtuluş Savaşı'ndan sonra ilk kez Bolu'ya geldi.

1936 - Cumhuriyetçi Halk Cephesi Koalisyonu'na karşı askerlerin ayaklanması ile İspanya İç Savaşı başladı

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Tarihte bugün: 17 Temmuz - Sayfa 4

1939 - 1. Maârif Şûrası Millî Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel tarafından açıldı.

1944 - Patlayıcı yüklü iki gemi, Kaliforniya Port Chicago'da çarpıştı. 320 kişi hayatını kaybetti, 400 kişi yaralandı.

1945 - Postdam Konferansı: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Harry Truman, Sovyetler Birliği lideri Josef Stalin ve İngiltere Başbakanı Winston Churchill, Almanya'nın Potsdam kasabasında bir araya gelerek II. Dünya Savaşı sonrası dünyanın bölüşümünü belirlediler.

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