  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Tarihte bugün: 18 Ağustos

Tarihte bugün: 18 Ağustos

18 Ağustos tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 18 Ağustos’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 18 Ağustos - Sayfa 1

18 Ağustos'ta yaşanan olaylar

1868 - Fransız astronom Pierre Janssen, helyum elementini keşfetti.

1877 - Asaph Hall, Mars'ın uydusu Phobos'u keşfetti.

1 | 8
Tarihte bugün: 18 Ağustos - Sayfa 2

1917 - Büyük Selanik yangını, şehrin %32'sini etkiledi ve 72 bin kişi evsiz kaldı.

1920 - ABD'de kadınlara oy hakkı tanındı.

2 | 8
Tarihte bugün: 18 Ağustos - Sayfa 3

1944 - Yahudiler, Fransa'daki Drancy Toplama Kampı'ndan kurtuldu.

1950 - Belçika Komünist Partisi başkanı Julien Lahaut, suikast sonucu öldürüldü.

3 | 8
Tarihte bugün: 18 Ağustos - Sayfa 4

1952 - İzmir, NATO'nun Güneydoğu Karargâh Merkezi oldu.

1958 - Vladimir Nabokov'un romanı "Lolita", ABD'de yayımlandı.

4 | 8