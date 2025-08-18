Tarihte bugün: 18 Ağustos
18 Ağustos tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 18 Ağustos’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
18 Ağustos'ta yaşanan olaylar
1868 - Fransız astronom Pierre Janssen, helyum elementini keşfetti.
1877 - Asaph Hall, Mars'ın uydusu Phobos'u keşfetti.
1917 - Büyük Selanik yangını, şehrin %32'sini etkiledi ve 72 bin kişi evsiz kaldı.
1920 - ABD'de kadınlara oy hakkı tanındı.
1944 - Yahudiler, Fransa'daki Drancy Toplama Kampı'ndan kurtuldu.
1950 - Belçika Komünist Partisi başkanı Julien Lahaut, suikast sonucu öldürüldü.