  4. Tarihte bugün: 18 Ekim

18 Ekim tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 18 Ekim’de hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

18 Ekim'de yaşanan olaylar

439 - Sonraki Vey imparatoru T'ai-wu Chü-ch'ü'yü yok ettiğinde (18 Ekim 439 tarihinde), Aşina'nın 500 hanesi Cücenlerlere koşup Chin-shanlara (Altay dağları) yerleşti.

1851 - Moby Dick, ABD'de yayımlanmasından bir ay önce The Whale (Balina) adıyla İngiltere'de yayımlandı.

1867 - ABD, Alaska'yı Rusya'dan 7,2 milyon dolar karşılığında alarak topraklarına kattı

1892 - Chicago ve New York arasında ilk uzun telefon hattı açıldı.

1898 - ABD, Porto Riko'nun sahibi oldu.

1912 - Trablusgarp Savaşı'nı sona erdiren Uşi Antlaşması imzalandı.

1920 - Türkiye Komünist Fırkası, Ankara'da resmen kuruldu.

1920 - Saimbeyli'nin kurtuluşu.

1922 - İngiliz yayın kuruluşu BBC (British Broadcasting Company, sonradan British Broadcasting Corporation) kuruldu.

1924 - TBMM'nin yeni binası hizmete açıldı.

1936 - Atatürk, Ankara Hipodromu'nda at yarışlarını izledi.

1943 - Ulvi Cemal Erkin ve Necil Kazım Akses, Berlin'de başarılı bir konser verdi.

