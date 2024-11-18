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Tarihte bugün: 18 Kasım

18 Kasım tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 18 Kasım’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 18 Kasım - Sayfa 1

18 Kasım'da yaşanan olaylar

1583 - Galata'daki Saint Benoit Kilisesi'ne yerleşen Cizvitler, St. Benoit mektebini açtılar.

1601 - Tiryaki Hasan Paşa komutasındaki Osmanlı Ordusu, Haçlı Ordusunu yenerek Kanije Zaferi'ni kazandı.

1912 - İstanbul'da kolera salgını başladı.

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Tarihte bugün: 18 Kasım - Sayfa 2

1913 - Belkıs Şevket Hanım, tek motorlu üstü açık tayyareye binme cesareti gösteren ilk kadın oldu. Belkıs Hanım İstanbul üzerinde uçarken aşağı attığı kartlarda, Osmanlı Müdafaa-i Hukuk-u Nisvan Derneği üyelerine selam yolluyordu.

1918 - Letonya, Rus İmparatorluğu'ndan bağımsızlığını ilan etti.

1922 - Uzunköprü düşman işgalinden kurtuldu.

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Tarihte bugün: 18 Kasım - Sayfa 3

1922 - Türkiye Büyük Millet Meclisi, Abdülmecid Efendi'yi halife olarak seçti.

1927 - Ankara Radyosu yayına başladı.

1928 - Walt Disney'in yarattığı çizgi film Mickey Mouse'un (Miki Maus) ilk gösterimi yapıldı.

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Tarihte bugün: 18 Kasım - Sayfa 4

1931 - Japonlar, Mançurya'yı işgal ettiler.

1933 - İstanbul Darülfünunu, İstanbul Üniversitesi olarak açıldı.

1936 - Adolf Hitler ve Benito Mussolini, General Franco'nun İspanya'da kurduğu Geçici Hükûmeti tanıdı.

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