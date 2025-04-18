Tarihte bugün: 18 Nisan

18 Nisan'da yaşanan olaylar

1906 - San Fransisco kenti; 7,9 büyüklüğündeki 50 saniye süren deprem ve onu izleyen yangınlarla yerle bir oldu. 28 bin bina yıkıldı, yaklaşık 3000 kişi öldü ve 100 bin kişi evsiz kaldı.

1916 - I. Dünya Savaşı'nda Rus İmparatorluğu, Trabzon Harekâtı'nı başlatarak Trabzon'u işgal etti.