  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Tarihte bugün: 18 Nisan

Tarihte bugün: 18 Nisan

18 Nisan tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 18 Nisan’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 18 Nisan - Sayfa 1

18 Nisan'da yaşanan olaylar

1906 - San Fransisco kenti; 7,9 büyüklüğündeki 50 saniye süren deprem ve onu izleyen yangınlarla yerle bir oldu. 28 bin bina yıkıldı, yaklaşık 3000 kişi öldü ve 100 bin kişi evsiz kaldı.

1916 - I. Dünya Savaşı'nda Rus İmparatorluğu, Trabzon Harekâtı'nı başlatarak Trabzon'u işgal etti.

1 | 13
Tarihte bugün: 18 Nisan - Sayfa 2

1920 - İstanbul Hükümeti, Millî Mücadele'yi yürüten Kuvâ-yi Milliye'ye karşı, Kuva-yi İnzibatiye'yi kurdu. Bu kuvvetler, Adapazarı dolaylarında çıkarılan isyanı destekledi; ancak Ankara Hükümeti'nin düzenli birliklerine yenildi.

1923 - Yankee Stadyumu açıldı.

2 | 13
Tarihte bugün: 18 Nisan - Sayfa 3

1936 - İzmit Kağıt Fabrikası'nda, ilk kağıt imal edildi.

1939 - Harp Mükellefiyeti Kanunu çıktı.

3 | 13
Tarihte bugün: 18 Nisan - Sayfa 4

1939 - Franz von Papen Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğine atandı.

1942 - II. Dünya Savaşı'nda ABD B-25'leri ile Doolittle Baskını'nı başlatarak Japonya'yı bombaladı.

4 | 13