Tarihte bugün: 18 Nisan
18 Nisan tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 18 Nisan’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
18 Nisan'da yaşanan olaylar
1906 - San Fransisco kenti; 7,9 büyüklüğündeki 50 saniye süren deprem ve onu izleyen yangınlarla yerle bir oldu. 28 bin bina yıkıldı, yaklaşık 3000 kişi öldü ve 100 bin kişi evsiz kaldı.
1916 - I. Dünya Savaşı'nda Rus İmparatorluğu, Trabzon Harekâtı'nı başlatarak Trabzon'u işgal etti.
1920 - İstanbul Hükümeti, Millî Mücadele'yi yürüten Kuvâ-yi Milliye'ye karşı, Kuva-yi İnzibatiye'yi kurdu. Bu kuvvetler, Adapazarı dolaylarında çıkarılan isyanı destekledi; ancak Ankara Hükümeti'nin düzenli birliklerine yenildi.
1923 - Yankee Stadyumu açıldı.
1936 - İzmit Kağıt Fabrikası'nda, ilk kağıt imal edildi.
1939 - Harp Mükellefiyeti Kanunu çıktı.