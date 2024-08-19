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Tarihte bugün: 19 Ağustos

19 Ağustos tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 19 Ağustos’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 19 Ağustos - Sayfa 1

19 Ağustos'ta yaşanan olaylar

1787 - Osmanlı-Rus Savaşı ilan edildi.

1821 - Navarin Katliamı'nda Mora İsyanı sırasında Navarin şehrini ele geçiren Yunanlar, 3.000 Türk'ü öldürdü.

1878 - Saraybosna'nın Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nca işgal edildi.

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Tarihte bugün: 19 Ağustos - Sayfa 2

1895 - James Ryan, yüksek atlamada 1.94 m yaparak dünya rekoru kırdı.

1919 - Afganistan, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını kazandı.

1939 - Boşanma için her iki tarafın da dilekçe vermesine dair Adalet Bakanlığı genelgesi yayımlandı.

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Tarihte bugün: 19 Ağustos - Sayfa 3

1943 - Roosevelt ve Churchill, Quebec Konferansı sırasında Quebec Anlaşması'nı imzaladı.

1944 - Alman asker ve Nazi Almanyası'nın Generalfeldmarschall'i Günther von Kluge hayatını kaybetti.

1960 - Sovyetler Birliği; iki köpek, kırk fare, iki sıçan ve çeşitli bitkiler taşıyan Sputnik-5'i Ay yörüngesine oturtmayı başardı.

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Tarihte bugün: 19 Ağustos - Sayfa 4

1960 - U-2 Krizi: Sovyetler Birliği üzerinde düşürülen casus uçak U-2'nin Amerikalı pilotu Francis Gary Powers 10 yıl hapse mahkum edildi.

1981 - ABD savaş uçakları, Sidra Körfezi üzerinde iki Libya savaş uçağını düşürdü.

1990 - Gagavuzlar, güneyde Gagavuzların en yoğun yaşadığı Komrat yöresinde Gagavuzya Cumhuriyeti'ni ilan etti. Bu karar, Moldova Yüksek Sovyeti tarafından iptal edildi.

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