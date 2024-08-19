Tarihte bugün: 19 Ağustos
19 Ağustos tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 19 Ağustos’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
19 Ağustos'ta yaşanan olaylar
1787 - Osmanlı-Rus Savaşı ilan edildi.
1821 - Navarin Katliamı'nda Mora İsyanı sırasında Navarin şehrini ele geçiren Yunanlar, 3.000 Türk'ü öldürdü.
1878 - Saraybosna'nın Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nca işgal edildi.
1895 - James Ryan, yüksek atlamada 1.94 m yaparak dünya rekoru kırdı.
1919 - Afganistan, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını kazandı.
1939 - Boşanma için her iki tarafın da dilekçe vermesine dair Adalet Bakanlığı genelgesi yayımlandı.
1943 - Roosevelt ve Churchill, Quebec Konferansı sırasında Quebec Anlaşması'nı imzaladı.
1944 - Alman asker ve Nazi Almanyası'nın Generalfeldmarschall'i Günther von Kluge hayatını kaybetti.
1960 - Sovyetler Birliği; iki köpek, kırk fare, iki sıçan ve çeşitli bitkiler taşıyan Sputnik-5'i Ay yörüngesine oturtmayı başardı.
1960 - U-2 Krizi: Sovyetler Birliği üzerinde düşürülen casus uçak U-2'nin Amerikalı pilotu Francis Gary Powers 10 yıl hapse mahkum edildi.
1981 - ABD savaş uçakları, Sidra Körfezi üzerinde iki Libya savaş uçağını düşürdü.
1990 - Gagavuzlar, güneyde Gagavuzların en yoğun yaşadığı Komrat yöresinde Gagavuzya Cumhuriyeti'ni ilan etti. Bu karar, Moldova Yüksek Sovyeti tarafından iptal edildi.