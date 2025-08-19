Tarihte bugün: 19 Ağustos
19 Ağustos tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 19 Ağustos’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
19 Ağustos'ta yaşanan olaylar
1458 - III. Callixtus'un ölümünün ardından II. Pius, papa seçildi.
1787 - Osmanlı-Rus Savaşı'nın ilanı.
1821 - Navarin Katliamı: Mora İsyanı sırasında Navarin şehrini ele geçiren Yunanlar, 3.000 Türk'ü öldürdü.
1878 - Saraybosna'nın Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nca işgali.
1895 - James Ryan, yüksek atlamada 1.94 m yaparak dünya rekoru kırdı.
1919 - Afganistan, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını kazandı.