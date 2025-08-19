  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Tarihte bugün: 19 Ağustos

Tarihte bugün: 19 Ağustos

19 Ağustos tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 19 Ağustos’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 19 Ağustos - Sayfa 1

19 Ağustos'ta yaşanan olaylar

1458 - III. Callixtus'un ölümünün ardından II. Pius, papa seçildi.

1787 - Osmanlı-Rus Savaşı'nın ilanı.

1 | 10
Tarihte bugün: 19 Ağustos - Sayfa 2

1821 - Navarin Katliamı: Mora İsyanı sırasında Navarin şehrini ele geçiren Yunanlar, 3.000 Türk'ü öldürdü.

1878 - Saraybosna'nın Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nca işgali.

2 | 10
Tarihte bugün: 19 Ağustos - Sayfa 3

1895 - James Ryan, yüksek atlamada 1.94 m yaparak dünya rekoru kırdı.

1919 - Afganistan, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını kazandı.

3 | 10
Tarihte bugün: 19 Ağustos - Sayfa 4

1920 - Rus İç Savaşı sürerken Tambov bölgesindeki köylüler Bolşeviklere karşı ayaklandı.

1934 - Adolf Hitler, Devlet Başkanlığı referandumunda %89,9 oranında 'evet' oyu alarak tüm siyasi güçleri elinde topladı.

4 | 10