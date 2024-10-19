Tarihte bugün: 19 Ekim
19 Ekim tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 19 Ekim’de hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
19 Ekim'de yaşanan olaylar
439 - Kartaca, Vandallar tarafından Batı Roma İmparatorluğu'ndan alındı.
1448 - Osmanlı padişahı II. Murat, Kosova Zaferi'ni kazandı.
1781 - Yorktown Muharebesi sonucunda, George Washington ve Fransız komutan Comte de Rochambeau komutasındaki birlikler, Lord Cornwallis'in teslim olmasıyla Britanya Ordusuna karşı kesin bir zafer elde etti.
1872 - Dünyanın 215 kilogramlık en büyük altın külçesi Avustralya New South Wales'de bulundu.
1945 - Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi açıldı.
1951 - İngiliz askerleri, Süveyş Kanalı'nı ele geçirdi.