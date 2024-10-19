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Tarihte bugün: 19 Ekim

19 Ekim tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 19 Ekim’de hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 19 Ekim - Sayfa 1

19 Ekim'de yaşanan olaylar

439 - Kartaca, Vandallar tarafından Batı Roma İmparatorluğu'ndan alındı.

1448 - Osmanlı padişahı II. Murat, Kosova Zaferi'ni kazandı.

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Tarihte bugün: 19 Ekim - Sayfa 2

1781 - Yorktown Muharebesi sonucunda, George Washington ve Fransız komutan Comte de Rochambeau komutasındaki birlikler, Lord Cornwallis'in teslim olmasıyla Britanya Ordusuna karşı kesin bir zafer elde etti.

1872 - Dünyanın 215 kilogramlık en büyük altın külçesi Avustralya New South Wales'de bulundu.

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Tarihte bugün: 19 Ekim - Sayfa 3

1945 - Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi açıldı.

1951 - İngiliz askerleri, Süveyş Kanalı'nı ele geçirdi.

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Tarihte bugün: 19 Ekim - Sayfa 4

1960 - 6-7 Eylül Olayları ile ilgili dava başladı.

1962 - İlk James Bond filmi Dr. No gösterime girdi.

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