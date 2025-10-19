Tarihte bugün: 19 Ekim
19 Ekim tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 19 Ekim’de hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
19 Ekim'de yaşanan olaylar
MÖ. 202 - Roma Cumhuriyeti ordusu ile Kartaca ordusu arasında Zama Muharebesi gerçekleşti.
439 - Kartaca, Vandallar tarafından Batı Roma İmparatorluğu'ndan alındı.
1216 - İngiltere kralı Yurtsuz John'un ölümü üzerine 9 yaşındaki oğlu III. Henry tahta geçti.
1448 - Osmanlı padişahı II. Murat, Kosova Zaferi'ni kazandı.
1781 - Yorktown Muharebesi sonucunda, George Washington ve Fransız komutan Comte de Rochambeau komutasındaki birlikler, Lord Cornwallis'in teslim olmasıyla Britanya Ordusuna karşı kesin bir zafer elde etti.
1872 - Dünyanın en büyük altın külçesi (215 kilogram) Avustralya New South Wales'de bulundu.