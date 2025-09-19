  1. Ekonomim
Tarihte bugün: 19 Eylül

19 Eylül tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 19 Eylül’de hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

19 Eylül'de yaşanan olaylar

1356 - Yüz Yıl Savaşı sırasında İngiltere ile Fransa arasında Poitiers Muharebesi gerçekleşti.

1575 - Padişah III. Murat'ın görevlendirdiği Müneccimbaşı Takiyüddin Efendi'nin öncülüğünde kurulan İstanbul Rasathanesi açıldı. Rasathane, devrin Şeyhülislamı tarafından 1580'de yıktırıldı. Araştırmacılar, rasathanenin Galatasaray Lisesi civarında kurulduğunu tahmin ediyorlar.

1863 - Amerikan İç Savaşı sırasında Chickamauga Muharebesi başladı.

1893 - Yeni Zelanda Kolonisi, kadınlara oy hakkı tanıyan ilk ulus oldu. Bu atılımın öncüsü, 1866'da "Kadın Hareketi"ni başlatan Kate Sheppard idi.

1921 - TBMM, Mustafa Kemal Paşa'ya, "Mareşal" rütbesi ile "Gazi" unvanı verdi.

1935 - Almanya'da, Yahudilerin kamu sektöründe çalışması yasaklandı.

1941 - II. Dünya Savaşı'nda Alman Kuvvetleri, Kiev'i işgal etti.

1944 - Finlandiya ile Sovyetler Birliği ateşkes imzaladı.

