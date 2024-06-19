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Tarihte bugün: 19 Haziran

19 Haziran tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 19 Haziran’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 19 Haziran - Sayfa 1

19 Haziran'da yaşanan olaylar

325 - İznik Konsili toplantısı sona erdi.
1097 - Haçlı Seferlerinin ilki sırasında İznik, Selçuklu Türkleri tarafından alındı.
1157 - Tapınak Şövalyeleri bozguna uğradı; Büyük Üstadları Bertrand de Blanchefort, Komutanları Nureddin Mahmud Zengi olan Müslümanlarca esir alındı.
1269 - Fransa Kralı IX. Louis, halka açık yerlerde kimliklerini belli eden sarı işaretler takmayan Yahudilerin yakalandıkları takdirde para cezasına çarptırılmalarını emretti.
1862 - ABD’de kölelik resmi olarak kalktı.

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Tarihte bugün: 19 Haziran - Sayfa 2

1868 - Mithat Paşa, Memleket Sandıkları'nı kurdu.
1870 - Amerikan İç Savaşı'ndan sonra bütün Güney Eyaletleri'nin ABD'ye tekrar kabulünden sonra Amerika Konfedere Devletleri'nin varlığı resmen sona erdirildi.
1885 - Özgürlük Heykeli, Fransa'dan New York'a getirildi.
1910 - Dünya Babalar Günü, ilk kez ABD'de kutlandı.
1910 - Almanya'da "Deutschland" adlı ilk Zeplin balonu, ilk havalanışını başarıyla gerçekleştirdi.

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Tarihte bugün: 19 Haziran - Sayfa 3

1926 - Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, İzmir gezisini izleyen Anadolu Ajansı'na ünlü sözlerinin yer aldığı demecini verdi: Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.
1934 - İran Şahı Rıza Pehlevi ve Atatürk, ilk Türk operası Özsoy'u Ankara Halkevi’nde izlediler.
1941 - Timur'un mezarı açıldı ve Sovyet antropolog Mikhail Gerasimov, Timur'un bedenini inceledi.
1944 - II. Dünya Savaşı: Filipin Deniz Savaşı'nın ilk günü.
1952 - Kömür madenlerinde çalışan işçilerin askerlikten muaf tutulmalarına ilişkin yasa kabul edildi.

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Tarihte bugün: 19 Haziran - Sayfa 4

1953 - Sovyetler Birliği adına casusluk yapmaktan suçlu bulunan Amerikan vatandaşları Ethel ve Julius Rosenberg, New York'taki "Sing Sing" hapishanesinde idam edildiler.
1961 - Kuveyt, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını ilan etti.
1961 - Türkiye Almanya'ya işgücü ihracına başladı.
1965 - Eskişehirspor kuruldu.
1966 - Türkiye Güreş Milli Takımı, Kanada'daki Dünya Güreş Şampiyonası'nda birinci oldu.

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