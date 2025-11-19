  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Tarihte bugün: 19 Kasım

Tarihte bugün: 19 Kasım

19 Kasım tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 19 Kasım‘da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 19 Kasım - Sayfa 1

19 Kasım'da yaşanan olaylar

1595 - Koca Sinan Paşa, Eflak Seferindeki başarısızlığı nedeniyle azledildi. Yerine Tekeli Lala Mehmed Paşa Sadrazam oldu. Ancak Tekeli Lala Mehmed Paşa'nın 29 Kasım 1595'te ölümü üzerine, 1 Aralık 1595'te beşinci ve son kez tekrar göreve getirilecekti.

1808 - İstanbul'da Kandıralı Mehmed önderliğinde ayaklanma çıktı. Beş bine yakın yeniçeri ve dört yüze yakın sekban öldü.

1816 - Varşova Üniversitesi kuruldu.

1 | 11
Tarihte bugün: 19 Kasım - Sayfa 2

1863 - Abraham Lincoln, Gettysburg Muharebesi'nin kazanılmasından sonra Gettysburg Konuşması'nı yaptı.

1881 - Ukrayna'da Odessa'nın güneybatısındaki Großliebenthal köyüne meteor düştü.

1900 - Birleşik Krallık'ta, seçme ve seçilme hakkı isteyen 119 kadın, Avam Kamarası'na zorla girmekten tutuklandı.

2 | 11
Tarihte bugün: 19 Kasım - Sayfa 3

1920 - Mehmet Akif Ersoy, Nasrullah Cami kürsüsünde cuma vaazı verdi.

1926 - Troçki ve Zinovyev, Sovyetler Birliği politbüro'dan kovuldu.

1938 - Atatürk'ün naaşı, İstanbul'dan Ankara'ya, resmi bir törenle yola çıkarıldı.

3 | 11
Tarihte bugün: 19 Kasım - Sayfa 4

1941 - Birleşik Krallık, Kuzey Afrika'da Alman ve İtalyanlara karşı saldırıya geçti.

1942 - Beslenme, giyecek ve yakacak için "Harp Ekonomisi Bürosu" kuruldu.

1942 - II. Dünya Savaşı: Doğu Cephesi'nde Kızıl Ordu birliklerinin Stalingrad'daki Alman kuşatmasına karşı taarruza geçti. (Uranüs Harekâtı)

4 | 11