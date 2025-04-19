Tarihte bugün: 19 Nisan

1943 - İsviçreli kimyager Albert Hofmann, çavdar mahmuzundan ürettiği LSD'nin etkilerini yaşayan ilk insan oldu.

1943 - II. Dünya Savaşı'nda Alman askerleri Yahudileri toplamak için Varşova Gettosu'na girdi.

1947 - Hindistan'da Kongre Partisi, ülkenin Hindistan ve Pakistan olarak iki ayrı devlete bölünmesini kabul etti.