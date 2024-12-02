Tarihte bugün: 2 Aralık

1766 - İsveç meclisi, İsveç Basın Özgürlüğü Yasası'nı onaylar ve bunu bir temel yasa olarak uyguladı.

1804 - Napolyon Bonapart, Paris'teki Notre Dame Katedrali'nde, Papa'nın da katıldığı törende taç giydi ve Fransa İmparatoru oldu.

1805 - Üçüncü Koalisyon Savaşı - Austerlitz Savaşı: Napolyon yönetimindeki Fransız askerî birlikleri, ortak bir Rus-Avusturya ittifakını kararlı bir şekilde yendi.

1823 - Monroe Doktrini: 'Birlik Durumu' mesajında, ABD Başkanı James Monroe, gelecekteki Avrupa çatışmalarında ABD'nin tarafsızlığını ilan ediyor ve Avrupalı güçleri Amerika'ya müdahale etmemeleri konusunda uyarıyordu.