Tarihte bugün: 2 Aralık

1763 - Rhode Island'daki Touro Sinagogu, kullanıma tahsis edildi. (Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren, bilinen ilk sinagog.)

1766 - İsveç meclisi, İsveç Basın Özgürlüğü Yasasını onaylar ve bunu bir temel yasa olarak uyguladı. (Konuşma özgürlüğü konusunda dünyada bir ilk adım olarak varsayılır.)

1804 - Napolyon Bonapart, Paris'teki Notre Dame Katedrali'nde, Papa'nın da katıldığı törende taç giydi ve Fransa İmparatoru oldu.