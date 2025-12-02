Tarihte bugün: 2 Aralık
2 Aralık tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 2 Aralık’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
2 Aralık'ta yaşanan olaylar
1244 - Papa IV. Innocentius, Birinci Lyon Konsili için Lyon'a geldi.
1409 - Leipzig Üniversitesi kuruldu.
1697 - Büyük Londra Yangını'nın ardından Sir Christopher Wren'in tasarımına göre yeniden inşa edilen St. Paul Katedrali kutsanarak yeniden açıldı.
1763 - Rhode Island'daki Touro Sinagogu, kullanıma tahsis edildi. (Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren, bilinen ilk sinagog.)
1766 - İsveç meclisi, İsveç Basın Özgürlüğü Yasasını onaylar ve bunu bir temel yasa olarak uyguladı. (Konuşma özgürlüğü konusunda dünyada bir ilk adım olarak varsayılır.)
1804 - Napolyon Bonapart, Paris'teki Notre Dame Katedrali'nde, Papa'nın da katıldığı törende taç giydi ve Fransa İmparatoru oldu.
1805 - Üçüncü Koalisyon Savaşı - Austerlitz Savaşı: Napolyon yönetimindeki Fransız askerî birlikleri, ortak bir Rus-Avusturya ittifakını kararlı bir şekilde yendi.
1823 - Monroe Doktrini: 'Birlik Durumu' mesajında, ABD Başkanı James Monroe, gelecekteki Avrupa çatışmalarında ABD'nin tarafsızlığını ilan ediyor ve Avrupalı güçleri Amerika'ya müdahale etmemeleri konusunda uyarıyordu.
1848 - Franz Joseph, Avusturya İmparatoru oldu.