Tarihte bugün: 2 Eylül
2 Eylül tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 2 Eylül’de hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
2 Eylül'de yaşanan olaylar
1595 - Osmanlı Devleti, bir aydır kuşatma altında olan Estergon Kalesi'ni teslim etmek zorunda kaldı.
1633 - Büyük İstanbul yangını başladı. Cibali'de çıkan yangında 20 binden fazla bina kül oldu. Kâtip Çelebi'ye göre, şehrin beşte biri yandı.
1666 - Büyük Londra Yangını başladı ve üç gün sürdü; 13.200 ev ve 87 kilise kül oldu.
1826 - Osmanlı İmparatorluğu'nda Zabıta Teşkilâtı kuruldu.
1872 - Ünlü Lahey Kongresi başladı. Kongrede, Mikhail Bakunin ve Karl Marx arasında şiddetli tartışmalar yaşanacaktır.
1885 - Rock Springs-Wyoming'de sendikalaşmaya çalışan 150 beyaz madenci, Çinli maden işçilerine saldırdı; 28'ini öldürdü, 15'ini yaraladı ve diğer birkaç yüz kadarını da kentten ayrılmaya zorladı.
1922 - Türk Kurtuluş Savaşı: Türk Silahlı Kuvvetleri, Yunanistan hakimiyeti altındaki Eskişehir'i aldı.
1922 - Yunan Orduları Başkomutanı General Trikupis, Türkler tarafından esir alındı.
1925 - Tekke ve zaviyelerin kapatılmasına ve memurların şapka giymesine karar verildi.