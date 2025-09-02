Tarihte bugün: 2 Eylül

  1. Ekonomim
2 Eylül tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 2 Eylül’de hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

2 Eylül'de yaşanan olaylar

1595 - Osmanlı Devleti, bir aydır kuşatma altında olan Estergon Kalesi'ni teslim etmek zorunda kaldı.

1633 - Büyük İstanbul yangını başladı. Cibali'de çıkan yangında 20 binden fazla bina kül oldu. Kâtip Çelebi'ye göre, şehrin beşte biri yandı.

1666 - Büyük Londra Yangını başladı ve üç gün sürdü; 13.200 ev ve 87 kilise kül oldu.

1826 - Osmanlı İmparatorluğu'nda Zabıta Teşkilâtı kuruldu.

1872 - Ünlü Lahey Kongresi başladı. Kongrede, Mikhail Bakunin ve Karl Marx arasında şiddetli tartışmalar yaşanacaktır.

1885 - Rock Springs-Wyoming'de sendikalaşmaya çalışan 150 beyaz madenci, Çinli maden işçilerine saldırdı; 28'ini öldürdü, 15'ini yaraladı ve diğer birkaç yüz kadarını da kentten ayrılmaya zorladı.

1922 - Türk Kurtuluş Savaşı: Türk Silahlı Kuvvetleri, Yunanistan hakimiyeti altındaki Eskişehir'i aldı.

1922 - Yunan Orduları Başkomutanı General Trikupis, Türkler tarafından esir alındı.

1925 - Tekke ve zaviyelerin kapatılmasına ve memurların şapka giymesine karar verildi.

1929 - Cumhuriyet gazetesinin düzenlediği ilk güzellik yarışmasında Feriha Tevfik Hanım, "Türkiye Güzeli" seçildi. Feriha Tevfik, sinema ve tiyatro oyuncusu oldu.

1935 - Florida Keys'te kasırga; 423 kişi öldü.

1938 - Hatay Millet Meclisi açıldı. Tayfur Sökmen Devlet Başkanı seçildi.

