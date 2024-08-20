Tarihte bugün: 20 Ağustos
20 Ağustos tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 20 Ağustos’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
20 Ağustos'ta yaşanan olaylar
636 - Yarmuk Savaşı: Halid bin Velid komutasındaki Arap güçleri, Suriye ve Filistin'in kontrolünü Bizans İmparatorluğu'ndan aldılar.
917 - Achelous Muharebesi'nde Bulgar Çarı I. Simeon, Trakya'yı Bizanslılardan aldı.
1648 - Lens Savaşı: Otuz Yıl Savaşları'nın sonu.
1831 - ABD'de köleler, Nat Turner'in liderliğinde ayaklandı.
1866 - ABD Başkanı Andrew Johnson, Amerikan İç Savaşı'nın bittiğini resmen ilan etti.
1914 - I. Dünya Savaşı'nda Alman Birlikleri, Brüksel'i işgal etti.
1940 - Sürgündeki Rus devrimci Leon Troçki, Meksiko'da saldırıya uğradı ve ertesi gün öldü.
1941 - Yahudiler için Drancy toplama kampının oluşturulması.
1946 - Erzurum'da meydana gelen depremde 330 kişi hayatını kaybetti.
1949 - Macaristan Halk Cumhuriyeti ilan edildi.
1953 - SSCB, hidrojen bombası denediğini resmen açıkladı.
1960 - Senegal, Mali Federasyonu'ndan ayrıldı ve bağımsızlığını ilan etti.